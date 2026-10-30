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Reminder: Am 6. November findet der 1. Wiener Kongress für Gewaltschutz statt

Am 6. November findet im Tech Gate Vienna der 1. Wiener Kongress für Gewaltschutz statt. Am Programm Methoden der Konfliktbearbeitung, Konfliktvermeidung und des Gewaltschutzes.

Wien (OTS) - 

Eröffnet wird der Kongress mit Grußbotschaften der Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, Bundesministerin Klaudia Tanner, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien, Bettina Emmerling, und der Geschäftsträgerin an der Botschaft von Rumänien, Gesandte Andrea Amza Andras.

Veranstalter des Kongresses ist die Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung. Eine Vorschau auf den Kongress gibt der Obmann der Fachgruppe, Harald G. Janisch, im Interview auf https://youtu.be/TQlQ2Ix1TFE .

Der Kongress ist auch Teil der Fortbildung für Beraterinnen und Berater aus der Lebens- und Sozialberatung. Diese speziell in Konfliktvermeidung, Konfliktlösung und Gewaltschutz ausgebildeten Fachleute werden in Zukunft für die interessierte Öffentlichkeit über eine eigene Gewaltschutzliste auffindbar sein.

Was den Kongress für Besucherinnen und Besucher – vor Ort und auch online – besonders interessant und spannend macht, ist die Vielzahl an Referentinnen und Referenten aus den verschiedensten Bereichen, die sich mit Konflikten und deren Aufarbeitung und Vermeidung beschäftigen: Österreichischer Kinderschutzbund, Innenministerium, Bundeskriminalamt, Aufstellungsarbeit, Psychotherapie, AUVA, Sport und Politik.

Detaillierte Informationen zum Kongress, zum Programm und zu den Referentinnen und Referenten sind unter www.gewaltschutzkongress.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung
Mag. Martin Kofler
Telefon: 01 514 50-2204
E-Mail: [email protected]

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