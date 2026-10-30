  • 30.10.2026, 10:25:32
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Aviso AK-Pressekonferenz Anderl, Zangerl: Transit – das Geld liegt auf der Straße

Wien/Innsbruck (OTS) - 

Tag für Tag rollt eine Transitlawine durch Österreich, durch Lärm und Luftverschmutzung sind sowohl Anrainer:innen als auch Umwelt stark belastet, vom Brenner bis zur Wiener Südosttangente. Österreich schöpft den EU-Rahmen der Wegekostenrichtlinie nicht voll aus und lässt so hunderte Millionen Euro liegen, die gerade in Zeiten knapper Budgets dringend gebraucht werden. Hinzu kommt, dass Italien gegen wichtige Transitbeschränkungen in Österreich Klage vor dem EuGH eingebracht hat, diese Transitbeschränkungen könnten also fallen.

Das Österreichische Institut für Raumplanung hat für die Arbeiterkammer Szenarien errechnet, was Erhöhungen der Mautgebühren budgetär bringen könnten und wer tatsächlich davon betroffen wäre.

Dazu werden in einer Pressekonferenz Stellung nehmen:

Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer

Erwin Zangerl, Präsident der Arbeiterkammer Tirol

DI Stephanie Kirchmayr-Novak, MSc, Österreichisches Institut für Raumplanung

Bitte merken Sie vor:

Donnerstag, 5. November 2026, 9:00 Uhr

Arbeiterkammer Tirol, Maximilianstraße 7, 6020 Innsbruck

Die Pressekonferenz wird via Livestream übertragen https://youtube.com/live/2R9-SP-38cU

Fragen können Sie während der Pressekonferenz per Mail an [email protected] und [email protected] stellen

Rückfragen:

Armin Muigg, AK Tirol

Tel.: 0800 225522 1280

[email protected]

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien
Nani Kauer, MA
Telefon: 06646145915
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

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