Wien (OTS) -

Österreichs Konjunktur sendet Signale einer Stabilisierung. Doch eine Stabilisierung ist noch kein Aufschwung – und bedeutet keine Entwarnung für den Industriestandort. Steigende Energie- und hohe Arbeitskosten setzen die internationale Wettbewerbsfähigkeit weiterhin unter Druck, während anhaltende geopolitische Konflikte und handelspolitische Spannungen die Export- und Investitionsperspektiven belasten. Wie tragfähig sind die konjunkturellen Hoffnungssignale? Welche Risiken und Chancen zeichnen sich für die kommenden Monate ab?

Wie spiegelt sich diese Entwicklung in den heimischen Industriebetrieben wider? Wie beurteilen die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage und die kommenden Monate? Zeichnet sich eine breitere Erholung ab oder bleiben die positiven Signale auf einzelne Bereiche beschränkt? Und welche wirtschaftspolitischen Weichenstellungen braucht es, damit aus einer Stabilisierung ein nachhaltiger Aufschwung wird?

Antworten darauf liefert die Präsentation der Ergebnisse der IV-Konjunkturumfrage für das 3. Quartal 2026.

Mittwoch, 4. November 2026, 10:00 Uhr

IV-Media Center, Haus der Industrie

Ihre Gesprächspartner sind:

Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär

Christian Helmenstein, IV-Chefökonom

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Es gibt auch die Möglichkeit, die Pressekonferenz via Livestream zu verfolgen.

EINLADUNG IV-Pressegespräch: "IV-Konjunkturumfrage 3. Quartal 2026", 4. November 2026, 10:00 Uhr, Haus der Industrie

Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonom Christian Helmenstein

Datum: 04.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4

1031 Wien

Österreich