König ist neue niederösterreichische Christbaumkönigin

St. Pölten (OTS) -

Caroline König aus Maria Laach am Jauerling ist die neue niederösterreichische Christbaumkönigin und folgt Ricarda Reithner nach. Die 18-Jährige ist zwischen Nordmanntannen aufgewachsen und weiß, wie viel Arbeit hinter einem Christbaum steckt. In ihrer ersten Saison möchte sie vor allem eines: Die Menschen und die Arbeit hinter den heimischen Weihnachtsbäumen sichtbar machen.



Caroline König schwingt ab der diesjährigen Saison ihr Zepter für die niederösterreichischen Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern. Dabei bringt sie jede Menge Fachwissen rund um den schönsten aller Bäume mit. Denn auf dem elterlichen Betrieb in Maria Laach am Jauerling wachsen auf rund 19 Hektar Nordmanntannen. Schon als Kind half sie bei der Pflege der Kulturen mit und erlebte, wie aus kleinen Setzlingen über viele Jahre stattliche Christbäume werden. „Die Nordmanntanne begleitet mich schon mein ganzes Leben und steht für mich nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Heimat und Tradition“, erzählt die 18-Jährige.



Mehr als nur ein Weihnachtsbaum

Als Christbaumkönigin möchte Caroline das Bewusstsein für regional produzierte Naturbäume stärken. „Hinter jedem einzelnen Baum stehen viele Jahre Pflege, Erfahrung und Einsatz“, betont sie. Gleichzeitig will sie zeigen, dass nicht jeder Baum perfekt gewachsen sein muss: „Jeder Naturbaum ist auf seine eigene Art und Weise einzigartig – und genau das macht ihn noch besonderer.“ Dass die heimische Christbaumproduktion vor Herausforderungen steht, erlebt sie am eigenen Betrieb. Klimatische Veränderungen, steigende Anforderungen und die Konkurrenz durch künstliche Weihnachtsbäume beschäftigen die Branche. Umso wichtiger ist es ihr, die Leistungen der heimischen Christbaumbetriebe sichtbar zu machen.



Zwischen Familienbetrieb, Beruf und Krone

Abseits ihrer neuen Aufgabe arbeitet Caroline als Behindertenbetreuerin in der Caritas-Werkstatt Braunegg und hilft weiterhin am elterlichen Betrieb mit. Im Advent steht sie nun erstmals auch als Christbaumkönigin im Rampenlicht. Was sie dabei vertritt, bringt sie selbst auf den Punkt: „Für mich verkörpert der Christbaum Familie, gemeinsame Zeit und diese

einzigartige Weihnachtsstimmung, die man nicht ersetzen kann.“