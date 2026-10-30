  • 30.10.2026, 10:02:32
  • /
  • OTS0037

Druck bei Kündigungsfrist wirkungslos: AK Niederösterreich setzt Entschädigung für Küchenhilfe durch

St. Pölten (OTS) - 

Eine Küchenhilfe aus einem Gastronomiebetrieb im Bezirk Mödling sollte bei der Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses um ihre rechtlichen Ansprüche gebracht werden. Das Unternehmen hat dem Arbeitnehmer im Folgemonat zunächst eine einvernehmliche Auflösung angeboten. Der Betroffene hat das Angebot allerdings ausgeschlagen. Denn damit geht auch oft ein Verzicht auf offene Ansprüche einher - etwa eine restliche Gehaltszahlung. Der Betrieb hat dann aber am darauffolgenden Tag eine Kündigung mit Monatsende ausgesprochen.

Allerdings hat der Arbeitgeber dabei die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Kündigungsfristen nicht eingehalten. Der Betroffene hat sich daraufhin an die AK Niederösterreich gewandt, um seine Ansprüche prüfen zu lassen. Bei der AK Niederösterreich konnte dann die fehlerhafte Kündigungsfrist feststellen und die zustehende Kündigungsentschädigung einfordern. Nach der Intervention hat man vonseiten des Gastronomiebetriebs eingelenkt, der Mann hat die ausstehende Summe bis Ende Juni in der Höhe von 2.590,17 Euro brutto (1.592,54 Euro netto) nachbezahlt bekommen.

„Immer wenn ein Dienstverhältnis aufgelöst wird, egal in welcher Form, ist eine Überprüfung durch die Arbeiterkammer empfehlenswert. Unser Expertinnen und Experten kontrollieren die Ansprüche und Abrechnungen und stehen den Mitgliedern kompetent zur Seite“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser.

Rückfragen & Kontakt

Gernot Buchegger, Pressesprecher des Präsidenten

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

M: 0664/8134801; E: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Niederösterreich

Rückfragen & Kontakt

Gernot Buchegger, Pressesprecher des Präsidenten

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

M: 0664/8134801; E: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright