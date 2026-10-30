WellCard Thermen & Hotelgutschein wieder bei allen Partnerbetrieben einlösbar!

Klagenfurt (OTS) -

Nach Aussage des Gutscheinanbieters der WellCard, der New Mediacheck GmbH in Moosburg / Kärnten und ihrer Tochtergesellschaften New Mediacheck Deutschland GmbH und New Mediacheck Slovenia d.o.o. stehen den WellCard-Kunden und - Partnern seit Donnerstag wieder alle WellCard-Funktionen wie gewohnt zur Verfügung.

Seit Montag waren aufgrund einer technischen Störung bei einem Dienstleister keine WellCard-Einlösungen bei den knapp 800 Thermen, Day Spa‘s und Wellnesshotels, die WellCard-Einlösepartner sind, möglich.

Die Störung, von der auch Guthabenabfragen und -aufladungen sowie WellCard-Käufe bei den Handelspartnern der WellCard betroffen waren, konnten nun nach Angaben von WellCard wieder behoben werden. Somit sind nun wieder WellCard-Einlösungen, - Käufe und -Aufladungen wie gewohnt möglich.

WellCard-Guthaben nicht betroffen

Die bestehenden WellCard-Guthaben waren von der Störung nicht betroffen. Die Abschaltung betraf nach Angaben der WellCard nur die Schnittstellen der Einlöse- und Aktivierungssoftware bei dem technischen Dienstleister.

Von der Störung waren auch andere Gutscheine im DACH-Raum betroffen, die ebenfalls von dem Dienstleister betreut werden.

Führender Wellness-Gutschein in der DACH-Region

Die WellCard ist nach Angaben des Anbieters mit knapp 800 Einlösepartnern, der flexiblen Einlösung und der Möglichkeit der Wiederaufladung mit Bonusguthaben der beliebteste Wellness-Gutschein in der DACH-Region und wächst in allen Ländern jedes Jahr sowohl bei den Einlösepartnern als auch bei den Gutscheinaktivierungen weiter stark.

Michael Semmler, Geschäftsführer der New Mediacheck GmbH: „Wir bedauern die Störung und die dadurch für unsere WellCard-Kunden und -Partner sowie unsere Handelspartner entstandenen Unannehmlichkeiten sehr. Die Sicherheitsabschaltung bei unserem technischen Dienstleister kam auch für uns völlig überraschend und wir konnten hier leider nicht noch schneller reagieren und eine Ersatzlösung anbieten.

Wir bedanken uns bei allen Kunden und unseren WellCard-Partnern sehr für das Verständnis und das Vertrauen. Wir sind dankbar, nun schon seit 15 Jahren gemeinsam mit unseren großartigen Partnern den WellCard-Gästen eine solche Vielfalt attraktiver Wellnesserlebnisse mit der WellCard anbieten zu können.“