FPÖ – Nepp: In Wien sind mehr Ausländer als Österreicher arbeitslos

Wien (OTS) -

In Wien sind mittlerweile mehr Ausländer als Österreicher arbeitslos – und das, obwohl österreichische Staatsbürger rund 63 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigen damit ein deutliches Missverhältnis am Wiener Arbeitsmarkt. Für FPÖ-Wien-Landesparteiobmann Dominik Nepp ist diese Entwicklung ein klares Warnsignal.

Auch österreichweit zeigt sich ein deutlicher Trend: Während die Zahl der arbeitslosen Österreicher inklusive Schulungsteilnehmer seit September 2016 um 18,7 Prozent gesunken ist, ist jene der Ausländer im selben Zeitraum um 34,5 Prozent gestiegen.

„Diese Zahlen belegen das völlige Scheitern der rot-pinken Integrationspolitik. Wien darf nicht länger zum Magneten für Zuwanderung in unser Sozialsystem werden. Wer arbeiten kann, muss arbeiten gehen. Wer sich weigert, seinen Beitrag zu leisten, darf nicht länger auf Kosten der österreichischen Steuerzahler leben. Schluss mit einer Politik, die Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit vom Sozialsystem auch noch fördert!“, so der Freiheitliche.

„Wer nach Österreich kommt, muss auch bereit sein, seinen Beitrag zu leisten. Wer das nicht tut, muss gehen“, stellt Nepp klar.