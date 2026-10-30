ÖAMTC: Neue Parkregelungen ab 2. November in Innsbruck

Wien (OTS) -

Ab Montag, 2. November 2026, treten laut ÖAMTC neue Parkregelungen in Innsbruck in Kraft. Die Gebührenzeiten werden verlängert, drei neue Parkstraßen in den Stadtteilen Arzl, Olympisches Dorf und Kranebitten eingeführt und die Tarife für Anwohnerparkkarten erhöht. Der ÖAMTC empfiehlt, sich vor der Fahrt über die geltenden Parkregelungen zu informieren und die kostenlose ÖAMTC-App zu nutzen: Diese bietet einen Überblick über alle Kurzparkzonen, die geltenden Gebühren und Infos zu den Bezahlmöglichkeiten.



Zwtl.: Gebührenpflicht wird zeitlich ausgeweitet

In den 90- und 180-Minuten-Kurzparkzonen sowie in den Parkstraßen gelten ab kommender Woche einheitliche Bewirtschaftungszeiten: Montag bis Freitag von 08.00 bis 21.00 Uhr und samstags von 08.00 bis 18.00 Uhr. Bislang waren die Gebührenzeiten je nach Zone unterschiedlich.



Zwtl.: Neue Parkstraßen in drei Innsbrucker Stadtteilen

Die Kurzparkzone in Innsbruck wird um drei neue Stadtteile erweitert: Kranebitten, Arzl und Olympisches Dorf. Dort werden grüne Parkstraßen eingerichtet, in denen ohne zeitliche Höchstparkdauer gegen Gebühr geparkt werden kann. Der Tarif beträgt 1,10 Euro je 30 Minuten, der Tageshöchstsatz liegt bei neun Euro.

Auch bei bestehenden Parkstraßen gibt es Änderungen: Die Bewirtschaftungszeiten werden vereinheitlicht. Bei ausgewählten Sonderparkplätzen, unter anderem beim Alpenzoo, Schloss Ambras, auf der Hungerburg, am Waldparkplatz Hawaii und am Parkplatz Kranebitten, gelten weiterhin gesonderte Regelungen. Diese Bereiche werden künftig täglich von 8.00 bis 21.00 Uhr bewirtschaftet.



Zwtl.: Anwohnerparkkarten werden teurer

Auch bei den Parkberechtigungen für Anwohner:innen kommt es zu Änderungen. Die monatliche Parkabgabe für Anwohnerparkkarten in den Kurzparkzonen und Parkstraßen steigt auf 9,96 Euro. Bisher betrug sie in den Kurzparkzonen 6,18 Euro pro Monat, in den Parkstraßen lag sie bei 6,38 Euro. Damit werden auch die Tarife vereinheitlicht.

Zwtl.: ÖAMTC-App – Transparenz auf ganzer Linie

Transparenz, wo sich eine Kurzparkzone befindet, wie hoch die Gebühren sind und wie bezahlt werden kann, bietet die kostenlose ÖAMTC-App ( www.oeamtc.at/app ). Hier findet man Kurzparkzonen-Informationen von nahezu 60 Städten. Via GPS-Position-Anzeige sieht man auf einen Blick, ob man sich mit dem Fahrzeug in einer parkraumbewirtschafteten Zone befindet. Eine Erleichterung für die Nutzer:innen ist die Funktion „Parkschein buchen“. Hier gelangt man direkt in den Bezahlvorgang, um die Parkgebühr zu entrichten. Die neuen Parkdaten sind ab 2. November in der ÖAMTC-App und im ÖAMTC-Routenplaner abrufbar.



Aviso an die Redaktionen:

ÖAMTC-Services: Aktuelles zum Thema Parken unter www.oeamtc.at/parken, im ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner und in der ÖAMTC-App unter www.oeamtc.at/app abrufbar (Hinweis: Neue Daten stehen ab 2.11. zur Verfügung).



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ÖAMTC-Mobilitätsinformationen