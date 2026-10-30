  • 30.10.2026, 09:06:33
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Jetzt noch Geräte-Retter-Prämie beantragen: Bereits rund 200.000 Reparaturen von Elektro- und Elektronikgeräten gefördert

Prämie läuft mit Jahresende aus

Wien (OTS) - 

Die Geräte-Retter-Prämie hat einen wichtigen Impuls für die Reparaturbranche gebracht: Seit dem Start der Förderaktion Anfang des Jahres wurden bereits rund 200.000 Geräte repariert. Besonders häufig wurde die Geräte-Retter-Prämie zur Reparatur folgender Geräte eingelöst:

  • Kaffeemaschinen
  • Waschmaschinen
  • Geschirrspüler
  • Laptops
  • Backöfen

Umweltminister Norbert Totschnig: „Mit der Geräte-Retter-Prämie wurde das Ziel erreicht, das Bewusstsein für das Reparieren, den schonenden Umgang mit Ressourcen und das Vermeiden von Abfällen zu erhöhen. Damit haben wir den Haushalten in Österreich einen Impuls gegeben, ihre Geräte länger zu nutzen und gleichzeitig die heimische Reparaturwirtschaft gestärkt.“

Rund 2.450 Betriebe in ganz Österreich sind als offizielle Partner der Förderaktion gelistet. Damit steht den Menschen österreichweit ein breites Netzwerk an Reparaturbetrieben zur Verfügung, bei denen sie ihre Bons einlösen und defekte Geräte reparieren lassen können.

Seit dem 12. Jänner 2026 können Bons für die Geräte-Retter-Prämie erstellt und bei teilnehmenden Reparaturbetrieben eingelöst werden. Die Abwicklung erfolgt über die offizielle Webseite www.geräte-retter-prämie.at. Die Generierung von Bons ist voraussichtlich noch bis Jahresende 2026 möglich. Aufgrund der Budgetkonsolidierung kann die Geräte-Retter-Prämie danach nicht fortgesetzt werden. Mit Jahresende wird die Fördermaßnahme auslaufen.

Eine Einlösung von bereits generierten Bons sowie die diesbezügliche Antragstellung durch die Partnerbetriebe soll auch im Jahr 2027 noch möglich sein.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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