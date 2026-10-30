  • 30.10.2026, 09:05:32
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Bestattung Wien: „My Trauerrede“ zur Unterstützung Hinterbliebener

Ein neues digitales Service hilft Hinterbliebene bei der Erstellung persönlicher Trauerreden für Verstorbene. Vorgetragen werden die Reden von geschulten Trauerredner*innen.

Wien (OTS) - 

Die Bestattung Wien, ein Konzernunternehmen der Wiener Stadtwerkegruppe, erweitert ihr digitales Serviceangebot und bietet ab Mitte November mit ‚My Trauerrede‘ eine Trauerrede-Assistenz an. Das neue Online-Tool im Kundenportal der Bestattung Wien hilft Hinterbliebenen dabei, in wenigen Schritten eine persönliche Trauerrede für verstorbene Angehörige zu erstellen. Die Trauerrede wird dann bei der Trauerfeier persönlich von geschulten Trauerredner*innen vorgetragen.

„Die Trauerrede ist ein zentrales Element einer Trauerfeier und soll die gesamte Persönlichkeit des Verstorbenen widerspiegeln. Mit ‚My Trauerrede‘ unterstützen wir Hinterbliebene dabei, Gedanken, Erinnerungen und persönliche Worte in einer würdevollen Rede zusammenzufassen“, sagt Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien.

Die Anwendung führt Hinterbliebene durch einen strukturierten Fragebogen zu Lebensweg, Persönlichkeit und besonderen Erinnerungen der verstorbenen Person. Auf Basis der eingegebenen Angaben - von Stichworten angefangen, über einen Lebenslauf bis zu ausführlichen Erinnerungen - erstellt ‚My Trauerrede‘ eine durchgängige und würdevolle Trauerrede. Die Hinterbliebenen bekommen diese Rede im Kundenportal zur Ansicht und können Korrekturen und Veränderungen vornehmen. Dadurch wissen die Hinterbliebenen schon vor der Trauerfeier genau, welche Trauerrede von den geschulten Trauerredner*innen vorgetragen wird.

Mit ‚My Trauerrede‘ baut die Bestattung Wien ihre digitalen Angebote für Hinterbliebene weiter aus und ergänzt bestehende Online-Services um ein weiteres unterstützendes Werkzeug für die persönliche Abschiedsgestaltung.


(S E R V I C E - Die 1907 gegründete Bestattung Wien ist das größte Bestattungsunternehmen Österreichs und eines der größten in Europa. Seit Bestehen des Unternehmens wurden rund zwei Millionen Beerdigungen und weltweite Überführungen organisiert. Die Bestattung Wien, Teil der Wiener Stadtwerke GmbH, führt sechzehn Kundenservicestellen in Wien. Mehr dazu unter www.bestattungwien.at)

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Kommunikation I Pressesprecher
Bestattung Wien GmbH
Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien
Mobil: +43 (0) 664 88488 193
E-Mail: [email protected]
www.bestattungwien.at

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