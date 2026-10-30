TT medic Gruppe bestellt Dr. Hans-Willem van Vliet zum neuen Group CEO

Klosterneuburg (OTS) -

Die TT medic Gruppe, Auftragsentwickler und -hersteller für die Medizintechnik- und Life-Science-Industrie, hat Dr. Hans-Willem van Vliet zum neuen Group CEO bestellt. Der gebürtige Niederländer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in Medizintechnik, Produktentwicklung, Produktion und Unternehmensführung. In seiner neuen Rolle wird er die erfolgreiche Entwicklung der Unternehmensgruppe fortsetzen und neue Wachstumsimpulse setzen. Zu seinen zentralen Schwerpunkten zählen der gezielte Ausbau des Leistungsportfolios und die weitere internationale Expansion, auch in den US-amerikanischen Markt.

„Die TT medic Gruppe ist hervorragend positioniert, um ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir unsere Stärken als international tätige Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO) weiter ausbauen, neue Kunden gewinnen und unser Leistungsportfolio gezielt erweitern. Gerade in der Medizintechnik ist es für uns strategisch wichtig, möglichst große Teile der Wertschöpfung abzudecken – von Ideen- und Produktentwicklung über Prototyping und technische Dokumentation bis hin zu Produktion, Primärverpackung und In-house-Sterilisation. Indem wir diese Leistungen innerhalb der TT medic Gruppe bündeln, verkürzen wir Entwicklungs- und Projektlaufzeiten, sichern eine hohe Qualität und reduzieren Schnittstellen und Kosten. Wir verarbeiten nahezu alle gängigen Thermoplaste und fertigen auch die dafür benötigten Kundenwerkzeuge in unserem eigenen, hochmodernen Werkzeugbau. Das stärkt nicht nur die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, sondern auch die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Medizintechnikstandorts Europa“, so Hans-Willem van Vliet.

Nach seinem Maschinenbaustudium an der Technischen Universität Delft begann Van Vliet seine berufliche Laufbahn bei Ottobock in Wien, einem weltweit führenden Anbieter von Prothetiklösungen. Dort war er zunächst in der Entwicklung von Prothesen tätig. Ab 2008 übernahm er als Geschäftsführer Verantwortung für Forschung & Entwicklung, Qualität, Regulatory Affairs und Werkzeugbau. 2019 wechselte er zur Sanner Gruppe nach Deutschland. Als CEO trieb er dort die strategische Transformation zu einem globalen Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister für Medizinprodukte maßgeblich voran, setzte die dafür erforderlichen Akquisitionen um, expandierte erfolgreich in die USA, verdoppelte die Mitarbeiterzahl auf 850 und baute eine signifikante Pipeline für neues CDMO-Geschäft auf.

Nun trägt er die Verantwortung für 250 Mitarbeitende der TT medic Gruppe an vier Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Dänemark. Mit umfassenden Fertigungs- und Reinraumkapazitäten (ISO-Klasse 7) zählt die TT medic Gruppe zu den etablierten Partnern der internationalen Medizintechnikbranche. Ziel der Gruppe ist es, ihre Position als international tätiger Auftragsentwickler und -hersteller für die Medizintechnik weiter auszubauen.

Van Vliet dankt zugleich seinem Vorgänger Philipp Helletzgruber, der die Entwicklung der Unternehmensgruppe maßgeblich geprägt hat: „Die erfolgreiche Entwicklung der TT medic Gruppe in den vergangenen Jahren ist eng mit dem Engagement von Philipp Helletzgruber verbunden. Er hat die Basis für weiteres Wachstum geschaffen und unsere Position als verlässlicher Partner in der Medizintechnik nachhaltig gestärkt. Ich freue mich sehr, dass wir auch künftig von seiner Expertise als Berater profitieren werden.“

Über die TT medic Gruppe

Die TT medic Gruppe ist ein international tätiger Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für die Medizintechnik- und Life-Science-Industrie. Die Gruppe begleitet ihre Kunden entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von Design und Engineering über Produktion und Sterilisation bis hin zu Verpackung, Lagerung und Logistik.

Das Leistungsspektrum umfasst zahlreiche medizinische Anwendungsbereiche, darunter minimalinvasive Medizin, Blut- und Plasmatechnologie, Arzneimittelabgabe, Augenheilkunde und Zahnmedizin. Darüber hinaus entwickelt und produziert die TT medic Gruppe eigene Produktlösungen für die Bereiche Infusion, Urologie und Gastroenterologie.

Über Trill Impact

Trill Impact ist eine europäische Private-Markets-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen investiert gezielt in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen messbaren Beitrag zu einem nachhaltigen Planeten, einer widerstandsfähigen Gesellschaft und der Gesundheit von Menschen leisten.

Dabei verbindet Trill Impact wirtschaftlichen Erfolg mit nachhaltiger Wirkung: Ziel ist es, attraktive finanzielle Renditen für Investoren zu erzielen und zugleich ausschließlich in Unternehmen und Lösungen zu investieren, die für heutige und zukünftige Generationen von Bedeutung sind.