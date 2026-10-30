Wien/Stadtschlaining/Krems (OTS) -

Mit drei Gedenkkonzerten am 5., 6. und 16. November erinnert VIVA LA CLASSICA! an die Opfer der Novemberpogrome 1938. Im Mittelpunkt stehen Werke von elf verfemten Komponist:innen, die während des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden.

Die Novemberpogrome vom 9. und 10. November 1938 verschärften die NS-Judenverfolgung. Synagogen wurden zerstört, Geschäfte geplündert und Tausende Menschen misshandelt, verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.

Die Sopranistin Julitta Dominika Walder, der Violinist Mateusz Kasprzak-L̸abudziński, der Klarinettist Piotr Lato und die Pianistin Dominika Peszko gestalten die drei Gedenkkonzerte.

Eine Videoinstallation von Elizaveta Kapustina ergänzt das musikalische Programm. Auf dem Programm stehen Werke von Egon Wellesz, Alexandre Tansman, Simon Laks, Vally Weigl, Józef Koffler, Walter Arlen, Mieczysl̸aw Weinberg, Rosy Wertheim, Karol Rathaus, Viktor Ullmann und Erich Zeisl.

LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938

Datum: 05.11.2026, 19:00 Uhr - 05.11.2026, 21:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Theater Nestroyhof Hamakom

Nestroyplatz 1

1020 Wien

Österreich

URL: https://www.hamakom.at/produktionen/lied-der-welt

LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938

Datum: 06.11.2026, 19:30 Uhr - 06.11.2026, 21:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Friedensburg Schlaining

Rochusplatz 1

7461 Stadtschlaining

Österreich

URL: https://www.klangfestivalschlaining.at/veranstaltungen/programmdetail/klangherbst-lied-der-welt-2026-11-06/

LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938

Datum: 16.11.2026, 19:00 Uhr - 16.11.2026, 21:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Ludwig Ritter von Köchel Musikschule Krems

Hafnerplatz 2

3500 Krems

Österreich

URL: https://ticketladen.at/events/lied-der-welt