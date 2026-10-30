- 30.10.2026, 09:00:34
- /
- OTS0015
Lied der Welt
Drei Gedenkkonzerte zu den Novemberpogromen 1938
Mit drei Gedenkkonzerten am 5., 6. und 16. November erinnert VIVA LA CLASSICA! an die Opfer der Novemberpogrome 1938. Im Mittelpunkt stehen Werke von elf verfemten Komponist:innen, die während des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden.
Die Novemberpogrome vom 9. und 10. November 1938 verschärften die NS-Judenverfolgung. Synagogen wurden zerstört, Geschäfte geplündert und Tausende Menschen misshandelt, verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.
Die Sopranistin Julitta Dominika Walder, der Violinist Mateusz Kasprzak-L̸abudziński, der Klarinettist Piotr Lato und die Pianistin Dominika Peszko gestalten die drei Gedenkkonzerte.
Eine Videoinstallation von Elizaveta Kapustina ergänzt das musikalische Programm. Auf dem Programm stehen Werke von Egon Wellesz, Alexandre Tansman, Simon Laks, Vally Weigl, Józef Koffler, Walter Arlen, Mieczysl̸aw Weinberg, Rosy Wertheim, Karol Rathaus, Viktor Ullmann und Erich Zeisl.
LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938
Datum: 05.11.2026, 19:00 Uhr - 05.11.2026, 21:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Theater Nestroyhof Hamakom
Nestroyplatz 1
1020 Wien
Österreich
URL: https://www.hamakom.at/produktionen/lied-der-welt
LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938
Datum: 06.11.2026, 19:30 Uhr - 06.11.2026, 21:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Friedensburg Schlaining
Rochusplatz 1
7461 Stadtschlaining
Österreich
URL: https://www.klangfestivalschlaining.at/veranstaltungen/programmdetail/klangherbst-lied-der-welt-2026-11-06/
LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938
Datum: 16.11.2026, 19:00 Uhr - 16.11.2026, 21:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Ludwig Ritter von Köchel Musikschule Krems
Hafnerplatz 2
3500 Krems
Österreich
Rückfragen & Kontakt
VIVA LA CLASSICA!
Gerald Buchas
Telefon: +43 699 1300 58 96
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vivalaclassica.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF