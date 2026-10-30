  • 30.10.2026, 09:00:34
  • /
  • OTS0015

Lied der Welt

Drei Gedenkkonzerte zu den Novemberpogromen 1938

Ensemble VIVA LA CLASSICA!
Wien/Stadtschlaining/Krems (OTS) - 

Mit drei Gedenkkonzerten am 5., 6. und 16. November erinnert VIVA LA CLASSICA! an die Opfer der Novemberpogrome 1938. Im Mittelpunkt stehen Werke von elf verfemten Komponist:innen, die während des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden.

Die Novemberpogrome vom 9. und 10. November 1938 verschärften die NS-Judenverfolgung. Synagogen wurden zerstört, Geschäfte geplündert und Tausende Menschen misshandelt, verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.

Die Sopranistin Julitta Dominika Walder, der Violinist Mateusz Kasprzak-L̸abudziński, der Klarinettist Piotr Lato und die Pianistin Dominika Peszko gestalten die drei Gedenkkonzerte.

Eine Videoinstallation von Elizaveta Kapustina ergänzt das musikalische Programm. Auf dem Programm stehen Werke von Egon Wellesz, Alexandre Tansman, Simon Laks, Vally Weigl, Józef Koffler, Walter Arlen, Mieczysl̸aw Weinberg, Rosy Wertheim, Karol Rathaus, Viktor Ullmann und Erich Zeisl.

LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938



Datum: 05.11.2026, 19:00 Uhr - 05.11.2026, 21:00 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Theater Nestroyhof Hamakom


Nestroyplatz 1

1020 Wien


Österreich


URL: https://www.hamakom.at/produktionen/lied-der-welt


LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938




Datum: 06.11.2026, 19:30 Uhr - 06.11.2026, 21:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Friedensburg Schlaining


Rochusplatz 1

7461 Stadtschlaining


Österreich


URL: https://www.klangfestivalschlaining.at/veranstaltungen/programmdetail/klangherbst-lied-der-welt-2026-11-06/


LIED DER WELT – Gedenkfeier zu den Novemberpogromen 1938




Datum: 16.11.2026, 19:00 Uhr - 16.11.2026, 21:00 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Ludwig Ritter von Köchel Musikschule Krems


Hafnerplatz 2

3500 Krems


Österreich


URL: https://ticketladen.at/events/lied-der-welt


 Rückfragen & Kontakt 
VIVA LA CLASSICA!
 Gerald Buchas
 Telefon: +43 699 1300 58 96
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.vivalaclassica.com
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
Vorschau Bild von Ensemble VIVA LA CLASSICA! [Bild, 761.69KB] 
 [Donnerstag, 05.11.2026, 19:00] 
 [Freitag, 06.11.2026, 19:30] 
 [Montag, 16.11.2026, 19:00] 
 VIVA LA CLASSICA! 
 Rückfragen & Kontakt 
VIVA LA CLASSICA!
 Gerald Buchas
 Telefon: +43 699 1300 58 96
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.vivalaclassica.com
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright