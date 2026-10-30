DIE RADIKAALE – Österreichs neues Filmfestival für radika(a)len Film

Wien (OTS) -

Das erste internationale Festival für radik(a)len Film feiert von 6. bis 8. November seine Premiere in der Wiener Semmelweisklinik. Über 40 Filme aus 13 Ländern und drei Kontinenten verbinden Musik, Queer-Art, Trash, Horror und Menschenrechte. Zu den Highlights zählen die Österreich-Premiere von Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt, À la fin des nuits über die französische Punk-Rap-Fusion-Band Krav Boca sowie Flow My Tears von Alexander Melach über die Erinnerung an den Holocaust und seine Folgen über Generationen hinweg. Die Kinder der Toten wird anlässlich des 80. Geburtstags von Elfriede Jelinek gezeigt. Die RADIKAALE hinterfragt Genregrenzen und gesellschaftliche Bubbles und schafft Begegnungen jenseits algorithmischer Sortierung. Neben Filmvorführungen umfasst das Programm eine Ausstellung, Dragshow, Performances und Livemusik.

Trailer: https://monochrom.at/radikaale/trailer

Programm & Infos: instagram.com/radikaalefilmfest | facebook.com/Radikaalefilmfest | [email protected]

DIE RADIKAALE – Filmfestival für radik(a)len Film

Datum: 06.11.2026 - 08.11.2026

Ort: Semmelweisklinik, (Alte Waschküche & Bewegungsraum)

Hockegasse 37 37

1180 Wien

Österreich