- 30.10.2026, 09:00:33
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DIE RADIKAALE – Österreichs neues Filmfestival für radika(a)len Film
Österreich-Premiere der Butthole-Surfers-Doku und "Die Kinder der Toten" zum 80. Geburtstag von Elfriede Jelinek
Das erste internationale Festival für radik(a)len Film feiert von 6. bis 8. November seine Premiere in der Wiener Semmelweisklinik. Über 40 Filme aus 13 Ländern und drei Kontinenten verbinden Musik, Queer-Art, Trash, Horror und Menschenrechte. Zu den Highlights zählen die Österreich-Premiere von Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt, À la fin des nuits über die französische Punk-Rap-Fusion-Band Krav Boca sowie Flow My Tears von Alexander Melach über die Erinnerung an den Holocaust und seine Folgen über Generationen hinweg. Die Kinder der Toten wird anlässlich des 80. Geburtstags von Elfriede Jelinek gezeigt. Die RADIKAALE hinterfragt Genregrenzen und gesellschaftliche Bubbles und schafft Begegnungen jenseits algorithmischer Sortierung. Neben Filmvorführungen umfasst das Programm eine Ausstellung, Dragshow, Performances und Livemusik.
Trailer: https://monochrom.at/radikaale/trailer
Programm & Infos: instagram.com/radikaalefilmfest | facebook.com/Radikaalefilmfest | [email protected]
DIE RADIKAALE – Filmfestival für radik(a)len Film
Datum: 06.11.2026 - 08.11.2026
Ort: Semmelweisklinik, (Alte Waschküche & Bewegungsraum)
Hockegasse 37 37
1180 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Radikaale Filmfest
Matthias Jaklitsch
Telefon: +43650978677
E-Mail: [email protected]
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