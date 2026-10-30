  • 30.10.2026, 07:00:34
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Giving People Space: querkraft-Ausstellung in Japan

Das Wiener Architekturbüro querkraft zeigt, auf Einladung des Österreichischen Kulturforums, Highlights aus fast 30 Jahren Architekturschaffen im Shibaura House in Tokio

Das Leitmotiv „Giving People Space“ steht für das permanente Streben nach räumlicher Großzügigkeit und spiegelt die Überzeugung wider, dass Architektur Begegnung und individuelle sowie gesellschaftliche Entwicklung ermöglichen soll. Sichtbar wird das in Projekten wie dem IKEA Wien Westbahnhof, dem ersten innerstädtischen Einrichtungshaus ohne Parkplätze, dem Österreich-Pavillon der Expo Dubai 2020 sowie dem bereits denkmalgeschützten Museum Liaunig.
Wien (OTS) - 

Seit knapp drei Jahrzehnten gestaltet querkraft Architektur mit dem Anspruch Gesellschaft und Städte positiv zu prägen. Geleitet vom Grundsatz „Giving People Space“ entstehen Gebäude und Stadträume, die den Menschen ins Zentrum des planerischen Denkens stellen.

Die Ausstellung in Tokio ist vom 10. bis 15. November 2026 im Shibaura House zu sehen und präsentiert anhand ausgewählter Projekte den architektonischen Ansatz von querkraft. Sie zeigt, wie räumliche Qualität, ökologische Verantwortung und gesellschaftlicher Mehrwert miteinander verbunden werden können. Gezeigt werden Wohnbauten, Bildungseinrichtungen, Museen und international ausgezeichnete Projekte, die exemplarisch für die Haltung des Büros stehen.

Zur Ausstellungseröffnung am 10. November 2026 geben die querkraft-Gründer Jakob Dunkl, Gerd Erhartt und Peter Sapp Einblicke in ihre Planungsphilosophie und diskutieren die Rolle der Architektur bei der Gestaltung lebenswerter und inklusiver Städte.

querkraft architektur

querkraft wurde 1998 gegründet und zählt heute zu den international bekanntesten Architekturbüros Österreichs mit Projekten u.a. in den Bereichen Wohnen, Bildung und Kultur im In- und Ausland.

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