Giving People Space: querkraft-Ausstellung in Japan

Wien (OTS) -

Seit knapp drei Jahrzehnten gestaltet querkraft Architektur mit dem Anspruch Gesellschaft und Städte positiv zu prägen. Geleitet vom Grundsatz „Giving People Space“ entstehen Gebäude und Stadträume, die den Menschen ins Zentrum des planerischen Denkens stellen.

Die Ausstellung in Tokio ist vom 10. bis 15. November 2026 im Shibaura House zu sehen und präsentiert anhand ausgewählter Projekte den architektonischen Ansatz von querkraft. Sie zeigt, wie räumliche Qualität, ökologische Verantwortung und gesellschaftlicher Mehrwert miteinander verbunden werden können. Gezeigt werden Wohnbauten, Bildungseinrichtungen, Museen und international ausgezeichnete Projekte, die exemplarisch für die Haltung des Büros stehen.

Zur Ausstellungseröffnung am 10. November 2026 geben die querkraft-Gründer Jakob Dunkl, Gerd Erhartt und Peter Sapp Einblicke in ihre Planungsphilosophie und diskutieren die Rolle der Architektur bei der Gestaltung lebenswerter und inklusiver Städte.