  • 30.10.2026, 07:00:03
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Bundesheer: Lehrlingssporttage fördern die Fachkräfte von morgen

Bundesheer bildet 283 Lehrlinge in 32 Berufen aus und ist einer der größten Lehrlingsausbilder im öffentlichen Dienst

Bundesheer: Lehrlingssporttage fördern die Fachkräfte von morgen
Wien (OTS) - 

Mit den Lehrlingssporttagen in der Steiermark fördert das Bundesheer seinen Fachkräftenachwuchs. Vom 28. bis 30. Oktober 2026 treffen sich über 180 Lehrlinge und fast 40 Lehrlingsbeauftragte aus ganz Österreich am Truppenübungsplatz Seetaler Alpe. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte die Lehrlingssporttage am Donnerstag, dem 29. Oktober.

Das Heerespersonalamt organisiert die drei Tage gemeinsam mit dem Team des Truppenübungsplatzes. Beim Sport lernen die Lehrlinge, als Team zusammenzuarbeiten, und knüpfen Kontakte über ihre Dienststellen hinaus. Führungen am Fliegerhorst Hinterstoisser ergänzen das Programm und geben Einblicke in weitere Aufgaben des Bundesheeres.

„Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Ob in der Werkstatt, in der Luftfahrzeugtechnik oder in der Verwaltung: Mit ihrem Können tragen sie dazu bei, dass das Bundesheer seine Aufgaben erfüllen kann. Bei den Lehrlingssporttagen lernen sie einander kennen und stärken ihren Zusammenhalt“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Mit 283 Lehrlingen in 32 Lehrberufen zählt das Bundesheer zu den größten Lehrlingsausbildern im öffentlichen Dienst. Das Angebot reicht von Metall- und Kraftfahrzeugtechnik über Elektronik und Luftfahrzeugtechnik bis zu Betriebslogistik und Verwaltung. Wer sich für eine Lehre beim Bundesheer interessiert, kann sich beim Heerespersonalamt über die Berufe und die Bewerbung informieren.

Weitere Informationen zur Lehre beim Bundesheer finden Sie unter:

https://karriere.bundesheer.at/zivil/lehre.

Kurzfassung:

  • Zusammenhalt stärken: Über 180 Lehrlinge bei Sporttagen in der Steiermark.
  • Fachkräfte ausbilden: 283 Lehrlinge in 32 Lehrberufen.
  • Berufschancen entdecken: Beim Heerespersonalamt über Lehre und Bewerbung informieren.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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