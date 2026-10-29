Ortsdurchfahrt Berging in der Gemeinde Viehdorf neugestaltet

St. Pölten (OTS) -

Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Berging im Gemeindegebiet von Viehdorf (Bezirk Amstetten) ist abgeschlossen. Auf einer Länge von rund 975 Metern wurde die Landesstraße L 6060 umfassend saniert und verkehrssicherer gestaltet. Das Land Niederösterreich investierte dafür rund 307.000 Euro.

Aufgrund ihres Alters entsprach die Fahrbahn nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Straßenabschnitt langfristig in einem guten Zustand zu erhalten, entschied sich der NÖ Straßendienst für eine umfassende Sanierung. Im Zuge der Bauarbeiten wurde die Fahrbahn entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mit einer Breite von fünf Metern ausgeführt und die Straßenentwässerung angepasst. Auf einem rund 340 Meter langen Abschnitt wurde zudem die gesamte Straßenkonstruktion erneuert. Abschließend erhielt die Landesstraße auf der gesamten Bauloslänge einen neuen Fahrbahnbelag.

Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Amstetten-Nord in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen durchgeführt. Die Gesamtkosten von rund 307.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Der NÖ Straßendienst bedankt sich bei den Anrainerinnen und Anrainern sowie bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Bauarbeiten.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]