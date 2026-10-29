  • 29.10.2026, 16:13:02
  • /
  • OTS0119

Mehr Ausbildungswege sind wichtig – entscheidend ist, wie viele Fachkräfte im Beruf ankommen und bleiben

Stellungnahme von NeBÖ zur APA-Aussendung vom 29. Oktober 2026 „Immer mehr akademische Elementarpädagogik-Ausbildungen“

Wien/Österreich (OTS) - 

Das Netzwerk elementare Bildung Österreich (NeBÖ) begrüßt den deutlichen Zuwachs an Ausbildungsinteressierten und die Erweiterung der akademischen Ausbildungswege in der Elementarpädagogik. Damit diese Investitionen nachhaltig im Berufsfeld wirken, braucht es jedoch mehr als steigende Ausbildungszahlen: Entscheidend ist, wie viele Personen ihre Ausbildung abschließen, tatsächlich in den Beruf einsteigen und unter attraktiven Arbeitsbedingungen langfristig im Beruf bleiben.

NeBÖ fordert daher, die Ausbildungsoffensive durch verbindliche bundesweite Qualitätsstandards, bessere Rahmenbedingungen und eine transparente Evaluierung der tatsächlichen Personalentwicklung zu einer umfassenden Fachkräfteoffensive weiterzuentwickeln.

Ausbildungsoffensive & Qualitätsstandards

Für die beste Bildung aller Zeiten brauchen wir die besten Rahmenbedingungen in allen elementaren Bildungseinrichtungen Österreichs.

Rückfragen & Kontakt

NeBÖ- Netzwerk elementare Bildung Ö
Telefon: 0690 10648515
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NeBOE- Netzwerk elementare Bildung OE

Rückfragen & Kontakt

NeBÖ- Netzwerk elementare Bildung Ö
Telefon: 0690 10648515
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright