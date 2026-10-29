Mehr Ausbildungswege sind wichtig – entscheidend ist, wie viele Fachkräfte im Beruf ankommen und bleiben

Wien/Österreich (OTS) -

Das Netzwerk elementare Bildung Österreich (NeBÖ) begrüßt den deutlichen Zuwachs an Ausbildungsinteressierten und die Erweiterung der akademischen Ausbildungswege in der Elementarpädagogik. Damit diese Investitionen nachhaltig im Berufsfeld wirken, braucht es jedoch mehr als steigende Ausbildungszahlen: Entscheidend ist, wie viele Personen ihre Ausbildung abschließen, tatsächlich in den Beruf einsteigen und unter attraktiven Arbeitsbedingungen langfristig im Beruf bleiben.

NeBÖ fordert daher, die Ausbildungsoffensive durch verbindliche bundesweite Qualitätsstandards, bessere Rahmenbedingungen und eine transparente Evaluierung der tatsächlichen Personalentwicklung zu einer umfassenden Fachkräfteoffensive weiterzuentwickeln.