- 29.10.2026, 16:13:02
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Mehr Ausbildungswege sind wichtig – entscheidend ist, wie viele Fachkräfte im Beruf ankommen und bleiben
Stellungnahme von NeBÖ zur APA-Aussendung vom 29. Oktober 2026 „Immer mehr akademische Elementarpädagogik-Ausbildungen“
Das Netzwerk elementare Bildung Österreich (NeBÖ) begrüßt den deutlichen Zuwachs an Ausbildungsinteressierten und die Erweiterung der akademischen Ausbildungswege in der Elementarpädagogik. Damit diese Investitionen nachhaltig im Berufsfeld wirken, braucht es jedoch mehr als steigende Ausbildungszahlen: Entscheidend ist, wie viele Personen ihre Ausbildung abschließen, tatsächlich in den Beruf einsteigen und unter attraktiven Arbeitsbedingungen langfristig im Beruf bleiben.
NeBÖ fordert daher, die Ausbildungsoffensive durch verbindliche bundesweite Qualitätsstandards, bessere Rahmenbedingungen und eine transparente Evaluierung der tatsächlichen Personalentwicklung zu einer umfassenden Fachkräfteoffensive weiterzuentwickeln.
Ausbildungsoffensive & Qualitätsstandards
Für die beste Bildung aller Zeiten brauchen wir die besten Rahmenbedingungen in allen elementaren Bildungseinrichtungen Österreichs.
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