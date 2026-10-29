Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch im Climate Lab

Wien (OTS) -

Gespräche mit Vertreter:innen aus der Wirtschaft und Start-up Szene

Themen reichen von zirkulärem Bauen über Sekundärrohstoffe bis Wasserstoff

“Doubling Down On Climate” - Climate Lab setzt auf Expansion

Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht das Climate Lab, um sich ein Bild von jenem Ort zu machen, wo Unternehmen, Behörden, Start-ups und Forschende gemeinsam die Wirtschaftswende voranbringen. “Wirtschaftswende” bezeichnet dabei die Transformation unseres Wirtschaftssystems unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Herausforderungen. Im Climate Lab wird bereits seit mehr als 4 Jahren an der Initiierung und Umsetzung dieser Transformation gearbeitet. Die Themen und Projekte sind breit gestreut und reichen von der Energiewende über die Mobilitätswende bis hin zur Kreislaufwirtschaft.

Bundespräsident Van der Bellen: “Alle klugen Köpfe und fähigen Hände müssen zusammen anpacken“

Über konkrete Projekte, Erfolge aber auch Herausforderungen informiert den Bundespräsidenten Climate Lab Geschäftsführerin Barbara Inmann zusammen mit Vertreter:innen wichtiger Partner-Unternehmen. Im Fokus steht dabei die “Theory of Change”, mit der das Climate Lab dort erfolgreich ist, wo klassisches Projektmanagement scheitert. Dabei werden gezielt Schlüsselinstitutionen und Personen an einen Tisch gebracht. Mit professioneller Moderation und Prozessbegleitung werden die besten Schritte zu konkreten Umsetzungen identifiziert und Projekte auf den Weg gebracht.

Bundespräsident Van der Bellen: „ Um unsere Lebensqualität langfristig zu erhalten, müssen alle klugen Köpfe und fähigen Hände zusammen anpacken. Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Gut, dass es Orte der Vernetzung wie das Climate Lab gibt, wo Unternehmen mit Klimaexperten zusammenkommen, um uns alle voranzubringen. “

Wirtschaftswende als Chance in der Standortfrage

Dass in der nachhaltigen Wirtschaftstransformation auch eine enorme Innovationskraft steckt, beweisen die ausgewählten Start-ups, welche die Climate Lab Community vertreten. So hat Hempstatic ein Produkt zur Schalldämmung entworfen, das aktiv CO2 bindet. Das Unternehmen setzt dabei auf schnell wachsende Pflanzen als Ausgangsstoff. Das Start-up 2nd Cycle hat sich wiederum auf einen automatisierten Prozess zur Wiederaufbereitung von PV-Modulen spezialisiert. Mit Concular sitzt auch der - nach eigenen Angaben - Marktführer für zirkuläre Bauteile im deutschsprachigen Raum mit am Tisch. Das Unternehmen beweist, dass zirkuläre Geschäftsmodelle bereits heute erfolgreich sein können.

Gerade zeigt sich auch, wie verwundbar unsere Lieferketten sind. Im Climate Lab wird daran gearbeitet, diese Abhängigkeiten zu reduzieren, etwa durch einen verstärkten Einsatz von Sekundärrohstoffen. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Resilienz des heimischen Wirtschaftsstandortes.

Doubling Down On Climate - Climate Lab Expansion

In Zukunft möchte man im Climate Lab den Einsatz für den Wirtschaftsstandort noch erhöhen. Unter dem Motto “Doubling Down On Climate” steht ab 2027 noch mehr Platz für Klima-Innovation zur Verfügung - auf drei weiteren Stockwerken mit Co-Working Space, Ruhezone, Seminar- und Konferenzräumen und Büros. Die Expansion beruht auf der Überzeugung, dass an einer nachhaltigen Wirtschaftswende kein Weg vorbeiführt.

Alle Infos zur Expansion, Besichtigungstermine und Mitgliedschaften finden Sie hier: https://climatelab.at/erweiterung/