Online-Apotheken: Gleiches Medikament, bis zu 66% teurer

WIen (OTS) -

Wer Medikamente online bestellt, zahlt für dasselbe Produkt nicht immer gleich viel. Das zeigt ein Test von Sparhamster.at mit einem Winter-Warenkorb aus 14 rezeptfreien Präparaten bei fünf großen Online-Apotheken. Bei zwei Shops war der Warenkorb beim direkten Aufruf um 17-27% teurer als über ein Preisvergleichsportal. Bei einzelnen Produkten betrug der Aufpreis bis zu 66%.



Gemessen wurde am 29. Oktober jeweils dieselbe Produktseite: einmal nach dem Klick über eine Preisvergleichsplattform, einmal ohne gespeicherte Cookies, wie in einem privaten Browserfenster. Ein Produkt kostete so bei einem Anbieter rund 28 statt 17 Euro.

„Viele glauben, dass ein Online-Shop allen denselben Preis zeigt. Bei Medikamenten stimmt das nicht immer“, sagt Christoph Prinzinger, Gründer von Sparhamster.at. „Unser Tipp: vor dem Kauf vergleichen und jedes Produkt einzeln über den Preisvergleich anklicken. Das spart bei einem Warenkorb schnell 16 bis 21 Euro.“



Shopnamen nennt Sparhamster bewusst nicht, weil sich die Ergebnisse laufend ändern: Schon zwischen dem 1. Durchgang am 17. Oktober und der erneuten Messung am 29. Oktober gab es deutliche Verschiebungen.



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