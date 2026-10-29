KORREKTUR zu OTS0103 vom 29.10.2026: Aktion „Gratis Registrieren von Hunden“ wird verlängert

Wien (OTS) -

Nach dem großen Erfolg der Aktion „Gratis Registrieren von Hunden“ verlängern das Stadtservice und das TierQuarTier die Möglichkeit, Hunde kostenlos in der Heimtierdatenbank zu registrieren. Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer können ihre Tiere direkt beim Bus des Stadtservice kostenlos in der Heimtierdatenbank registrieren lassen. Das Ende der Aktion war ursprünglich für Ende Oktober vorgesehen, wird nun aber wegen des anhaltenden Erfolgs bis 12. November verlängert.

In Österreich muss jeder Hund gechippt und in der österreichischen Heimtierdatenbank des Bundes registriert sein muss. Seit Anfang September konnten Wiener*innen im Rahmen der Service-Tage im Grätzl beim Stadtservice ihre Hunde kostenlos beim Bus des Stadtservice in der Heimtierdatenbank registrieren lassen. Der Bus des Stadtservice tourt durch alle Bezirke.

Die Aktion wird nun noch bis 12. November 2026 verlängert. „Wir sind froh, dass die Aktion guten Anklang findet. Noch einmal zur Erinnerung: Der eigene Hund muss nicht mitgebracht werden, benötigt wird lediglich ein Lichtbildausweis und die Chipnummer des Hundes.“ erklärt Amtstierärztin Susanne Kerbl und ergänzt: „Seit 1. Juli 2026 müssen Ersthundehalter*innen im Rahmen der Registrierung auch ein Sachkundenachweis hochladen. Es sollte daher eine Kopie des Nachweises mitgebracht werden. Notfalls kann der Sachkundenachweis auch vor Ort kopiert werden.“

Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky empfiehlt: „Nützen Sie die Gelegenheit und lassen Sie Ihren Hund kostenlos registrieren - Vor zwei Jahren haben über 300 Personen an der Aktion teilgenommen, das bedeutet: Über 300 Hunde sind seither sicherer: Denn nur durch die Registrierung können beim Entlaufen der Tiere die Besitzer*innen schnell verständigt werden.“

Walter Hillerer, Leiter des Stadtservice Wien, betont: „Die kostenlose Registrierung von Hunden mit dem TierQuarTier Wien ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam praktische Unterstützung im Alltag der Wienerinnen und Wiener bieten können. Dass wir dieses Angebot aufgrund des großen Interesses länger als ursprünglich geplant zur Verfügung stellen, freut mich sehr.“

Die Aktion „Gratis Registrieren von Hunden“ wird vom Stadtservice und dem TierQuarTier Wien angeboten. Sie startete heuer am 8. September und sollte ursprünglich Ende Oktober 2026 enden. Wegen der hohen Nachfrage wird die Aktion nun verlängert. Hunde können nicht vor Ort gechippt werden. Sollten Sie Ihren Hund mitnehmen, muss dieser Maulkorb und Leine tragen. Alle Termine finden Sie unter https://www.wien.gv.at/zusammenleben/hunde-gratis-registrierung