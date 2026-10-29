  • 29.10.2026, 13:01:32
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Julius Raab Stiftung mit neuer Führung

Neuer Stiftungsrat konstituiert, Stefan Haubner zum Präsidenten und Ulrike Domany-Funtan zur Vizepräsidentin gewählt, Anna-Sophie Kräftner neue Geschäftsführerin

Wien (OTS) - 

Der neu gewählte Stiftungsrat der Julius Raab Stiftung hat sich konstituiert und Stefan Haubner einstimmig zum Präsidenten gewählt. Er übernimmt die Funktion von Martha Schultz. Zur Vizepräsidentin wurde Ulrike Domany-Funtan gewählt. Haubner ist COO der digitalen Vermögensverwaltung Othis Technology, General Partner beim Frühphasen-VC-Fonds APEX Ventures und Vorstandsmitglied von invest.austria. Domany-Funtan ist Generalsekretärin von fit4internet, Geschäftsführerin der Talentary [x] GmbH und Expertin für digitale Transformation, digitale Kompetenzen und die Zukunft der Arbeit. Seit 1. September 2026 führt Anna-Sophie Kräftner als Geschäftsführerin die Stiftung operativ. Sie ist Absolventin von WU, TU Wien und Diplomatischer Akademie und bringt Expertise in Wirtschafts- und Innovationspolitik aus Interessenvertretung, Kabinetten und Förderagentur mit.

Dem neuen Stiftungsrat gehören folgende sieben Persönlichkeiten an, die ihre Funktion alle ehrenamtlich ausüben (in alphabetischer Reihenfolge):

  • DI Julia T. Aichhorn, MBA
  • Mag. Ulrike Domany-Funtan, MBA
  • Markus Farkas-Lang
  • Mag. Franziska Fries
  • Stefan Harald Haubner, BA
  • Lukas Mähr
  • Mag. Dr. Therese Niss, MBA

Die Julius Raab Stiftung soll auch in Zukunft als lösungsorientierte Stimme für einen starken Wirtschaftsstandort wirken. Österreich braucht Mut zu Innovation und ein starkes Unternehmertum. Julius Raab hat vorgelebt, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Zusammenhalt einander bedingen.

Über die Julius Raab Stiftung
Die Julius Raab Stiftung wurde 1991 zum 100. Geburtstag von Bundeskanzler a. D. Julius Raab gegründet und vertritt seit 35 Jahren die Ideen der ökosozialen Marktwirtschaft in Österreich. Als Denkfabrik steht sie für Unternehmergeist, Leistung und Eigenverantwortung ebenso wie für sozialen Zusammenhalt und bringt mit Studien, Veranstaltungen und Publikationen Impulse in die wirtschaftspolitische Debatte ein.

Rückfragen & Kontakt

Julius Raab Stiftung
Anna-Sophie Kräftner, BSc M.A.I.S. EMBA
Telefon: Telefon: +43 664 8842 4210
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.juliusraabstiftung.at

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