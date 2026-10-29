Erfolgreiche Themenwochen: GOURMET Business spendet 7.000 € an den WWF Österreich

Wien (OTS) -

GOURMET Business setzt auf Abwechslung und Genuss am Arbeitsplatz und greift diese Vielfalt auch im Rahmen der gemeinsamen Themenwochen mit dem WWF Österreich auf. Im Zeitraum von 14. September bis 15. Oktober unterstützen die Gäste von GOURMET Business in rund 3.000 Unternehmen in Österreich und Deutschland mit ihrer Speisenauswahl die Spendenaktion für den WWF Österreich. Denn für jedes verkaufte Gericht, das gemeinsam mit dem WWF entwickelt wurde, spendet GOURMET Business 20 Cent an das WWF-Programm „Nachhaltige Ernährung“. Die Spendensumme von 7.000 Ꞓ unterstützt das Engagement des WWF Österreich bei diesem wichtigen Thema.

„Es freut uns sehr, dass die Themenwochen auch heuer wieder auf großes Interesse und positive Resonanz bei unseren Gästen stoßen. Der tolle Spendenbetrag verdeutlicht, was gemeinsam erreicht werden kann. Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste!“, sagt Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin Business Catering.

Gemeinsam entwickelte Gerichte

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem WWF Österreich werden regelmäßig gemeinsam Speisen entwickelt. Bei diesen Gerichten stammen mengenmäßig mindestens zwei Drittel der Zutaten aus Österreich. Wo möglich, kommen BIO-Zutaten zum Einsatz. Enthalten die Speisen Fleisch, stammt dieses zu 100 % aus österreichischer BIO-Landwirtschaft. Viele der Gerichte sind vegetarisch, darunter etwa BIO-Kürbislasagne mit Frischkäsesauce, BIO-Veggie Grünkern Burger mit Zweierlei von der Erbse oder Vollkornpasta mit Linsenbolognese.

WWF Österreich & GOURMET: Partnerschaft seit 2015

Bereits seit 2015 arbeiten die Umwelt- und Naturschutzorganisation WWF Österreich und GOURMET an der Weiterentwicklung ausgewählter Bereiche des Speisenangebots. Die Zusammenarbeit umfasst gemeinsam definierte Ziele, unter anderem zur Weiterentwicklung vegetarischer Speisen und zur Information über Ernährungsthemen. Die Zusammenarbeit stellt keine Zertifizierung oder Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung von GOURMET dar.

Mehr Infos finden Sie unter: GOURMET | OTS.at