Wiener Weihnachtsmärkte 2026: 15 Märkte mit insgesamt 814 Ständen

Wien (OTS) -

Die Vorfreude auf Weihnachten beginnt in Wien mit dem Duft von Punsch, festlicher Beleuchtung und liebevoll gestaltetem Kunsthandwerk. Auch heuer laden die Wiener Christkindl- und Weihnachtsmärkte zum Bummeln, Genießen und Geschenke-Shoppen ein. Insgesamt 15 Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen, darunter 198 Gastronomiestände, wurden vom Marktamt bewilligt. Die ersten Märkte öffnen bereits Anfang November, ab dem 20. November sind die Weihnachtsmärkte in Wien weitgehend in vollem Betrieb.

Das Angebot ist vielfältig: Besucher*innen finden Christbaumschmuck, handgefertigte Geschenke, Weihnachtsdekoration und kulinarische Spezialitäten. Punsch, Glühwein und saisonale Köstlichkeiten sorgen für Genussmomente und stimmen auf die Feiertage ein.

„Wiener Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Bestandteil der Adventzeit. Sie bringen Menschen zusammen, bieten Raum für Begegnungen und machen die Vorfreude auf Weihnachten in der ganzen Stadt spürbar. Mein Dank gilt den engagierten Standbetreiber*innen und allen Mitarbeiter*innen, die dazu beitragen, dass die Märkte jedes Jahr zu besonderen Treffpunkten werden“, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Das Marktamt sorgt für sichere und gut organisierte Weihnachtsmärkte

Wie jedes Jahr hat das Marktamt die entsprechenden Weihnachtsmärkte bewilligt. Die Mitarbeiter*innen begleiten die Veranstaltungen mit ihrer Arbeit und sorgen dafür, dass die geltenden Vorgaben eingehalten werden. So können Besucherinnen die Wiener Adventzeit genießen und sich auf ein vielfältiges Angebot an den Ständen freuen.

„Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt eine besonders intensive Zeit. Hinter den stimmungsvollen Märkten stehen zahlreiche Vorbereitungen und Kontrollen. Gemeinsam mit den Veranstalter*innen und Standbetreiber*innen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Wiener Weihnachtsmärkte sicher und gut organisiert stattfinden können“, betont Christian Seiringer, stellvertretender Leiter Marktamt.

Diese 15 Weihnachtsmärkte finden in Wien statt

Die folgende Übersicht enthält die wichtigsten Informationen zu den vom Marktamt bewilligten Weihnachtsmärkten.

1. Christkindlmarkt am Rathausplatz – 1010 Wien

Veranstaltungszeitraum: 13.11.2026 bis 26.12.2026

Öffnungszeiten: Täglich 10:00 – 22:00 Uhr, 24.12. von 10:00 – 18:30 Uhr

Marktstände: 97, davon 22 Gastronomiestände

www.christkindlmarkt.at | ☎️ +43 676 83198260

2. Altwiener Christkindlmarkt – Freyung, 1010 Wien

Veranstaltungszeitraum: 14.11.2026 bis 23.12.2026

Öffnungszeiten: Täglich 10:00 – 21:00 Uhr

57 Marktstände, davon 16 Gastronomiestände

www.altwiener-markt.at | ☎️ +43 660 4169888

3. Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Veranstaltungszeitraum: 20.11.2026 bis 26.12.2026

Öffnungszeiten: Sonntag – Donnerstag: 11:00 – 21:00 Uhr, Freitag und Samstag: 11:00 – 22:00 Uhr, 24.12. von 11:00 – 16:00 Uhr, 25.12. und 26.12. von 11:00 – 19:00 Uhr

44 Marktstände, davon 13 Gastronomiestände

www.weihnachtsmarkt.at | ☎️ +43 407 73 130

4. Weihnachtsmarkt Am Hof – 1010 Wien

Veranstaltungszeitraum: 13.11.2026 bis 23.12.2026

Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag: 11:00 – 22:00 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 22:00 Uhr

76 Marktstände, davon 25 Gastronomiestände

www.weihnachtsmarkt-hof.at | ☎️ +43 699 130 24 083

5. Weihnachtsmarkt am Stephansplatz – 1010 Wien

Veranstaltungszeitraum: 06.11.2026 bis 24.12.2026

Öffnungszeiten: Täglich 11:00 – 21:00 Uhr, am 24.12. von 11:00 – 16:00 Uhr

44 Marktstände, davon 10 Gastronomiestände

www.weihnachtsmarkt.at | ☎️ +43 1 407 73 130

6. K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere – 1030 Wien

Veranstaltungszeitraum: 20.11.2026 bis 31.12.2026

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 11:00 – 21:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 23:00 Uhr, 24.12. – 31.12. von 11:00 – 17:00 Uhr

38 Marktstände, davon 6 Gastronomiestände

www.kkweihnachtsmarkt.at | ☎️ +43 69912009720

7. Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz – 1030 Wien

Veranstaltungszeitraum: 13.11.2026 bis 26.12.2026

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 11:00 – 21:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 21:00 Uhr, 24.12. von 11:00 – 16:00 Uhr, 25. und 26.12. von 11:00 – 19:00 Uhr

48 Marktstände, davon 14 Gastronomiestände

www.weihnachtsmarkt.at | ☎️ +43 1 407 73 130

8. Kunstadventmarkt vor der Karlskirche Karlsplatz – Resselpark, 1040 Wien

Veranstaltungszeitraum: 13.11.2026 bis 23.12.2026

Öffnungszeiten: Täglich 11:00 – 21:00 Uhr

83 Marktstände, davon 12 Gastronomiestände

www.divinaart.at | ☎️ +43 699 10 27 11 05

9. Weihnachtsmarkt am Spittelberg – 1070 Wien

Veranstaltungszeitraum: 13.11.2026 bis 23.12.2026

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 14:00 – 21:30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage: 11:00 – 21:30 Uhr

122 Marktstände, davon 22 Gastronomiestände

www.spittelberg.at | ☎️ +43 699 124 88 593

10. Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien – 1090 Wien

Veranstaltungszeitraum: 13.11.2026 bis 23.12.2026

Öffnungszeiten: Montag – Mittwoch: 14:00 – 22:00 Uhr, Donnerstag - Freitag: 14:00 – 23:00 Uhr, Samstag: 11:00 – 23:00 Uhr, Sonntag: 12:00 – 21:00 Uhr

43 Marktstände, davon 12 Gastronomiestände

www.weihnachtsdorf.at | ☎️ +43 1 407 73 130

11. Adventmarkt Favoriten – Fußgängerzone Favoriten, 1100 Wien

Veranstaltungszeitraum: 06.11.2026 bis 24.12.2026

Öffnungszeiten: Täglich 09:00 – 20:00 Uhr, 24.12. von 09:00 – 17:00 Uhr

19 Marktstände, davon 3 Gastronomiestände

www.vzfm.at | ☎️ +43 6609833703

12. Weihnachtszauber Meidlinger Platzl – 1120 Wien

Veranstaltungszeitraum: 06.11.2026 bis 24.12.2026

Öffnungszeiten: Täglich 10:00 – 20:00 Uhr

10 Marktstände, davon 1 Gastronomiestand

13. Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn – 1130 Wien

Veranstaltungszeitraum: 06.11.2026 bis 24.12.2026

Öffnungszeiten: Täglich 10:00 – 21:00 Uhr, 24.12. von 10:00 – 16:00 Uhr

99 Marktstände, davon 32 Gastronomiestände

www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at | ☎️ +43 1 321 00 29

14. Weihnachtsmarkt im Park – Türkenschanzpark, 1180 Wien

Veranstaltungszeitraum: 13.11.2026 bis 23.12.2026

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 15:00 – 22:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage: 12:00 – 22:00 Uhr

21 Marktstände, davon 7 Gastronomiestände

www.weihnachtimpark.at | ☎️ +43 664 99 34 935

15. Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz – 1210 Wien

Veranstaltungszeitraum: 06.11.2026 bis 24.12.2026

Öffnungszeiten: Täglich 08:00 – 22:00 Uhr

13 Marktstände, davon 3 Gastronomiestände

Weitere Advent- und Winterveranstaltungen

Neben den vom Marktamt bewilligten Weihnachtsmärkten finden in Wien weitere marktähnliche Veranstaltungen statt. Dazu zählen unter anderem:

Wintermarkt am Riesenradplatz, 1020 Wien – www.wintermarkt.at

Almadvent, Messeplatz, 1020 Wien – www.almadvent.at

Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise, 1030 Wien – www.wienerlinien.at/adventmarkt-remise

Winterzauber im Böhmischen Prater, 1100 Wien – www.boehmischer-prater.com/winterzauber

Weihnachten am Wiener Hauptbahnhof, 1100 Wien – www.volxfest.at

Simmeringer Christkindlmarkt, Enkplatz, 1110 Wien

Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien – www.wien.gv.at/freizeit/weihnachtsausstellung-adventmarkt-blumengaerten-hirschstetten

Die jeweiligen Veranstaltungstermine sind den Websites der Veranstalter*innen zu entnehmen.

Die Geschichte der Wiener Weihnachtsmärkte

Die Geschichte der Wiener Weihnachtsmärkte reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Bereits 1722 fand auf der Freyung ein Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt statt. Rund 120 Jahre später wurde dieser Markt auf den Platz Am Hof verlegt. 1903 erhielten die Marktstände neue Bauten und der Christkindlmarkt erstmals eine elektrische Beleuchtung. 1918 übersiedelte der Markt auf den Stephansplatz.

Seit den 1980er-Jahren werden in Wien mehrere Christkindl- und Weihnachtsmärkte veranstaltet. Die traditionellen Marktstandorte zählen bis heute zu den beliebten Treffpunkten der Vorweihnachtszeit.

Informationen und Kontakt

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter 01 4000 8090 sowie auf der Website des Marktamtes unter www.marktamt.wien.at.