  • 29.10.2026, 12:18:02
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Weltdiabetestag 2026: Frühes Handeln bei Diabetes

Physisches und virtuelles Pressegespräch

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Redakteurin, sehr geehrter Redakteur,

anlässlich des Weltdiabetestages informiert die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG), warum frühes Handeln bei Diabetes so wichtig ist. Das internationale Motto lautet heuer „Early Action on Diabetes“. Diabetes entwickelt sich oft über Jahre, ohne dass Betroffene etwas merken. Wer die Erkrankung früh erkennt und früh behandelt, kann schwere Folgen wie Amputationen vermeiden oder hinauszögern. Die Expert*innen zeigen, wo Österreich bei Früherkennung und Behandlung von Typ-1- und Typ-2-Diabetes steht, was die Politik jetzt umsetzen muss und was jede und jeder Einzelne tun kann.

Wir laden Sie im Namen der Österreichischen Diabetes Gesellschaft herzlich ein zum physischen und virtuellen Pressegespräch:

Weltdiabetestag 2026 – Frühes Handeln bei Diabetes

am Mittwoch, den 4. November 2026, um 9:00 Uhr

im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Das Pressegespräch ist zur selben Zeit als Livestream verfügbar, auch im Livestream besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Die Themen:

  • Diabetes mellitus: „Früh erkennen, früh behandeln“
    • Prädiabetes und Typ 2 Diabetes rechtzeitig erkennen
    • Genetisch bedingter Diabetes: neue Daten der ÖDG
    • Frühe, umfassende Behandlung: neue österreichische Daten zu Amputationen bei Menschen mit Diabetes
  • Typ 1 Diabetes: „Früherkennung bei Kindern und Jugendlichen und neue Therapiemöglichkeiten“
    • „Rechtzeitiger Einsatz von modernen Therapieoptionen“
  • Frühes Handeln: konkrete Forderungen an die Politik und Tipps für die Bevölkerung

Ihre Gesprächspartner*innen in alphabetischer Reihenfolge:

  • Priv.-Doz. Dr. Maria Fritsch, Klinische Abteilung für Allgemeine Pädiatrie der Medizinischen Universität Graz und Vorsitzende Ausschuss Pädiatrie der ÖDG
  • Thomas Führer, Vorstand Interessenvertretung „Wir sind Diabetes“
  • Univ.-Prof. PD Dr. Julia Mader, Medizinische Universität Graz und Erste Sekretärin der ÖDG
  • Univ.-Prof. PD Dr. Harald Sourij, MBA, Medizinische Universität Graz und Präsident der ÖDG

Wir bitten um Ihre Anmeldung und Bekanntgabe der Art Ihrer Teilnahme – physisch oder per Livestream – via E-Mail an: [email protected]

Für den Livestream erhalten Sie bei Anmeldung die Login-Details zur online Teilnahme.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Beste Grüße

Mag. Michael Leitner, MAS, Public Health PR

Pressegespräch Weltdiabetestag 2026: Frühes Handeln bei Diabetes

Pressegespräch der 
Österreichischen Diabetes Gesellschaft 
anlässlich des Weltdiabetestages 2026

Datum: 04.11.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Public Health PR
Mag. Michael Leitner
Tel.: 01/60 20 530/91
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 04.11.2026, 09:00]

Österreichische Diabetes Gesellschaft

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