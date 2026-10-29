SPÖ-Seltenheim zu OMV-Milliardengewinnen: „Gewinnmargenbegrenzung durch Spritpreisbremse ist mehr als gerechtfertigt!“

Wien (OTS) -

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zeigen die heute, Donnerstag, veröffentlichten Quartalszahlen der OMV deutlich, wie sinnvoll und notwendig die Spritpreisbremse und die Begrenzung der Gewinnmargen sind. „Es kann nicht sein, dass sich die Ölkonzerne auf Kosten der Bevölkerung eine goldene Nase verdienen, während die Menschen für Sprit immer tiefer in die Tasche greifen müssen. Deshalb haben wir mit der Spritpreisbremse eingegriffen, um die Spritpreise zu dämpfen. Die heute veröffentlichten Quartalszahlen, die Milliardengewinne für die OMV ausweisen, zeigen schwarz auf weiß, dass die von der SPÖ im Rahmen der verschärften Spritpreisbremse durchgesetzte Margenbegrenzung mehr als gerechtfertigt ist“, betonte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die von der SPÖ durchgesetzte Spritpreisbremse macht eine Tankfüllung im Schnitt um 6 Euro billiger. Sie entlastet nicht nur Pendler*innen und Familien, sondern ist auch eine wichtige Unterstützung für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort“, so Seltenheim, der den Vorstoß von Finanzminister Markus Marterbauer und den Finanzministern aus Deutschland, Portugal, Spanien, Italien und Polen für eine EU-weite Übergewinnsteuer ausdrücklich begrüßt. „Für uns als SPÖ steht fest: Schlechte Zeiten für die Menschen dürfen nicht die besten Zeiten für die Ölkonzerne sein. Eine EU-weite Übergewinnsteuer ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wer in der Krise außergewöhnlich profitiert, muss einen fairen Beitrag leisten, um die Belastung der breiten Bevölkerung zu verringern“, so Seltenheim. (Schluss) mb/ls