  • 29.10.2026, 11:45:02
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UNOS fordern wirksame Compliance und Kontrolle in der WKO

Aktuelle Causa unterstreicht die Notwendigkeit klarer Regeln sowie die Bedeutung wirksamer Kontrolle

Wien (OTS) - 

Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den ehemaligen WKÖ-Präsidenten Harald Mahrer wegen des Verdachts der Vorteilsannahme rücken die Frage nach wirksamer Compliance und Kontrolle in der Wirtschaftskammer erneut in den Fokus. Für UNOS ist klar: Entscheidend ist nicht nur, welche Regeln beschlossen werden, sondern vor allem, ob sie konsequent umgesetzt und ihre Einhaltung überprüft wird. Denn Unternehmerinnen und Unternehmer müssen darauf vertrauen können, dass ihre Interessenvertretung transparent und verantwortungsvoll handelt.

„Compliance darf nicht bei Ankündigungen stehen bleiben. Entscheidend ist, dass die Regeln konsequent umgesetzt und ihre Einhaltung wirksam kontrolliert wird. Dafür braucht es klare Zuständigkeiten und nachvollziehbare Konsequenzen bei Verstößen“, betont UNOS Bundessprecher Michael Bernhard.

Eine wichtige Grundlage dafür ist auch eine Kultur, in der Compliance selbstverständlich gelebt wird. „Eine starke Compliance-Kultur entsteht, wenn integres und verantwortungsvolles Handeln auf allen Ebenen vorgelebt wird. Gerade Führungskräfte, Funktionärinnen und Funktionäre haben dabei eine wichtige Vorbildfunktion“, so Bernhard.

Die laufenden Ermittlungen sind unabhängig aufzuklären. Unabhängig vom Ausgang des konkreten Verfahrens bleibt es Aufgabe der WKO-Reform, klare Regeln und wirksame Kontrollmechanismen zu schaffen, die das Vertrauen in die Interessenvertretung nachhaltig stärken.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

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Mag. Lena Nagl
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