„Vergessen im Knast“: Neuer Podcast des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

„Vergessen im Knast – 18 Tage, die es niemals hätte geben dürfen“ ist der volle Titel des neuen siebenteiligen True-Crime-Podcasts des ORF Vorarlberg. Er behandelt den aufsehenerregenden Fall eines jungen Mannes, der 1979 in einer Gefängniszelle in Höchst am Bodensee vergessen wurde. Die Redakteure Dominic Dapré und Christian Suter haben in monatelanger Recherchearbeit mit Producer Marc Spagolla das spektakuläre wie traurige Ereignis minutiös aufgerollt. In ihrem Podcast bringen sie Fakten ans Tageslicht, die bisher noch nicht bekannt waren. Alle sieben Folgen des Podcasts sind ab 2. November 2026 auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar.

Ein Fall, der die Welt beschäftigte

Am Ostersonntag des Jahres 1979 verbringen drei Freunde gemeinsam ein Wochenende im Vorarlberger Rheintal. Ein harmloser Autounfall, ein Missverständnis bei der Gendarmerie – und plötzlich sitzt der junge Mann Michael F. (Name von der Redaktion geändert) in einer Kellerzelle im Gemeindeamt von Höchst. Was wie ein Routinevorgang klingt, wird zum Beginn einer 18-tägigen Horrortortur. Wer hat ihn vergessen? Warum wurde die Vermisstenanzeige seiner Mutter ignoriert? Wie überlebt jemand 18 Tage in einer Gefängniszelle? Und was passiert mit einem Menschen, der sich mit den schlimmsten Urängsten – ohne Wasser, Licht, Nahrung und zunehmend ohne Hoffnung – konfrontiert sieht? Der Fall macht auf der ganzen Welt Schlagzeilen, von BBC bis CNN blicken alle nach Vorarlberg. Fassungslos fragen sich alle: Wie konnte so etwas nur passieren? Das zu beantworten ist das Ziel des neuen Podcasts des ORF Vorarlberg.

Multiperspektivische Annäherung

Im Podcast „Vergessen im Knast“ kommen zahlreiche Personen zu Wort: Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Psychiater Reinhard Haller, Survival-Expertin Anja Kralik, Fritz Schuler, der Anwalt von Michael F., und auch jener Gendarm, der den jungen Mann um 24 Kilo abgemagert gefunden hat. Weitere Gesprächspartner sind Musiker Reinhold Bilgeri, der als Zeitzeuge die damaligen strukturellen Machtverhältnisse der staatlichen Institutionen eindrücklich erklärt, sowie „Guinness-Buch der Rekorde“-Chefredakteur Craig Glenday aus London. Denn tatsächlich hält Michael F. den traurigen Weltrekord für das längste Überleben ohne Versorgung mit Nahrung oder Flüssigkeit.

Hintergrund-Talk über den Podcast

Am 2. November sind Dominic Dapré und Christian Suter um 13.00 Uhr in der Sendung „Neues bei Neustädter“ in ORF Radio Vorarlberg zu Gast. Sie sprechen mit Moderator Matthias Neustädter über den Fall, ihre Recherchen und Erkenntnisse.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der neue Podcast des ORF Vorarlberg behandelt einen Vorarlberger Fall, der fassungslos macht. Christian Suter und Dominic Dapré nähern sich ihm mit größtem Respekt vor dem Betroffenen, mit journalistischer Sorgfalt und dem Ziel, über die Hintergründe aufzuklären, die bis vor Kurzem – Jahrzehnte später – noch im Dunkeln lagen.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Diese unglaubliche Geschichte ist ein Teil Vorarlbergs, der über den traurigen Guinness-Buch-Eintrag und über Medienberichte von BBC bis CNN weltweit bekannt ist und den wir fast 50 Jahre später mit ‚Vergessen im Knast‘ noch einmal nachvollziehbar machen. Dominic Dapré und Christian Suter haben akribisch recherchiert, waren auf Lokalaugenschein in der Zelle und wissen so viel über den Fall wie wahrscheinlich sonst niemand auf der Welt. Sie erzählen die Geschichte, über die die Welt noch immer spricht, hochspannend aus der ganz regionalen Perspektive.“