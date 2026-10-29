  • 29.10.2026, 11:38:32
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ÖVP–Figl/Schlosser: Trauer um Heribert Steinbauer

Wiener Volkspartei würdigt langjährigen Bezirksparteiobmann und Bezirksvorsteher-Stellvertreter von Neubau als prägende Persönlichkeit

Wien (OTS) - 

Mit großer Betroffenheit reagieren der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, und die Bezirksparteiobfrau von Neubau, Christina Schlosser, auf den Tod von Heribert Steinbauer. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete und ÖVP-Generalsekretär prägte in seiner Zeit als Bezirksvorsteher-Stellvertreter von Neubau von 1996 bis 2001 die Politik, Medienlandschaft und Kultur im Bezirk maßgeblich mit. „Mit Heribert Steinbauer verliert die Volkspartei einen vorausschauenden Gestalter und überzeugten Christdemokraten, der die Arbeit unserer Partei maßgeblich geprägt hat“, betont Figl.

Nach seinem Rückzug aus der Bundespolitik setzte er sich als Bezirksparteiobmann von Neubau viele Jahre für den Bezirk ein. Er wirkte maßgeblich daran mit, dass der Urban-Loritz-Platz eine Neugestaltung erhielt, und gab den Impuls für das Kinderparlament. Als Unterstützer des Kleinen Neubauer Opernballs lag ihm vor allem die Kulturlandschaft am Herzen. „Ein Großer für den kulturellen Austausch in Neubau ist von uns gegangen. Heribert Steinbauers Initiative ist es zu verdanken, dass der Neubauer Opernball seit 1990 im Festsaal des Wiener Rathauses stattfindet und Jahr für Jahr rund 1.000 Gäste zusammenbringt. Damit hat er einen bedeutenden Beitrag zum kulturellen Leben und zur Gemeinschaft in unserem Bezirk geleistet. Wir werden ihm und seinem Wirken ein ehrendes Andenken bewahren“, stellt Schlosser fest.

Steinbauers jahrzehntelanger Einsatz für den politischen Diskurs prägt Neubau, Wien und Österreich bis heute und bleibt als starkes Vermächtnis bestehen. Die Wiener Volkspartei nimmt Abschied von einer prägenden Persönlichkeit. „Unsere aufrichtige Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Angehörigen“, so Figl und Schlosser abschließend.

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