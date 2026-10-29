Heizen mit Kamin in Österreich: Grünwelt Energie gibt Tipps

Wien (OTS) -

Grünwelt Energie erklärt Vorgaben und Umweltaspekte beim Heizen mit Holz.

Wenn es draußen kalt und früh dunkel wird, sorgt ein Kaminfeuer für gemütliche Stunden. Doch beim Heizen mit Holz kommt es nicht nur auf die richtige Handhabung an, auch gesetzliche Vorgaben und Umweltaspekte spielen eine Rolle. Grünwelt Energie zeigt, was es in Österreich zu beachten gibt.

Welche Vorschriften gelten für Kaminöfen in Österreich?

Der Rauchfangkehrer beurteilt, ob die baulichen Voraussetzungen stimmen und die Abgase sicher abziehen. Auch ausreichend Verbrennungsluft und Sicherheitsabstände müssen gewährleistet sein. "Je nach Bundesland und Ofenmodell gelten unterschiedliche Vorgaben", betonen die Experten von Grünwelt in Österreich. Meist ist eine Meldung bei der Gemeinde erforderlich, ebenso wie die Zustimmung der Vermieter.

Heizen mit Holz: Energie effizient und bewusst einsetzen

Für eine saubere Verbrennung sind trockenes, naturbelassenes Holz und die richtige Anzündtechnik entscheidend. Doch das Heizen mit Holz ist nicht automatisch klimaneutral: Durch lange Transportwege, Verarbeitung, Lagerung und Emissionen entlang der Lieferkette kann Holz mehr CO2 verursachen, als Bäume vorher gebunden haben.

Eine weitere Studie zu ergänzenden Heizsystemen zeigt zudem, Gebäude mit Kaminofen verbrauchen oft sogar mehr Energie, weil ein erheblicher Teil ungenutzt verloren geht. Wie die Hauptheizung entlastet wird, hängt etwa von der Effizienz der Feuerstätte und vom Heizverhalten ab.

Umso wichtiger ist ein bewusster Umgang: Gute Dämmung, moderne Technik und passende Heizkonzepte helfen, den Verbrauch zu senken. Grünwelt Energie versorgt Kundinnen und Kunden in Österreich mit Strom aus 100 % heimischer Wasserkraft. "Wer heizt, sollte Wärme möglichst effizient erzeugen und den eigenen Energiebedarf ganzheitlich betrachten. Strom aus erneuerbaren Quellen kann dabei eine Ergänzung sein", erklärt Grünwelt Energie.

Über Grünwelt Energie

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Strom und Gas in Österreich und engagiert sich für Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. Die Herkunft wird vollständig mit Herkunftsnachweisen belegt.