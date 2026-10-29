„Hilfe, Andrea geht in Pension“ – Der ORF-Podcast gegen den Pensionsschock

Wien (OTS) -

Was bedeutet es, wenn das Berufsleben zu Ende geht und plötzlich ein neuer Alltag beginnt? Der neue Podcast von ORF Wissen, „Hilfe, Andrea geht in Pension“, begleitet die ORF-Redakteurin Andrea Hauer auf dem Weg in den Ruhestand und fragt, wie man sich auf diesen großen Umbruch vorbereitet – oder ob sich Pension überhaupt üben lässt. Die Beiträge erscheinen ab 3. November und bis Ende Juli 2027 im monatlichen Rhythmus auf ORF Sound und in der Ö1-Sendung „Moment“ (um 15.30 Uhr). Drei Episoden des zwölfteiligen Formats sind exklusiv auf ORF Sound zu hören, wo der Podcast on demand abgerufen werden kann.

Zum Auftakt am 3. November erzählt Andrea im persönlichen Gespräch von ihrem Pensionsschock. Dieses Gespräch ist exklusiv im Podcast auf ORF Sound zu hören. Ebenfalls am 3. November geht es in der Folge „Pension üben. Wie man sich auf das Unweigerliche vorbereitet. Oder auch nicht“ um die Frage, wie man sich auf die Pension einstellen kann. Am 24. November steht das Thema „Zeit, aber kein Geld“ im Mittelpunkt: Wie lebt es sich mit der sogenannten Pension? Und im Dezember schließlich fragt die Episode mit dem Titel „Oma, Opa. Kann man in der Pension (manchmal) den Familienpflichten entkommen?“ nach den Aufgaben, die man als Großelternteil in der Familie übernimmt.

Auch in den folgenden Monaten beleuchtet die Reihe unterschiedliche Seiten des Ruhestands – von Zeit und Bedeutung über Gesundheit und Einsamkeit bis hin zu Wohnen und Zuverdienst. Die Beiträge sind bis Ende Juli 2027 auf ORF Sound und in der Ö1-Sendung „Moment“ zu hören.