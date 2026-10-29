„Therapiegeschichten – Wenn Worte verändern“: ORF III startet am 2. November um 22.30 Uhr neues Format über die Kraft der Psychotherapie

Wien (OTS) -

Was geschieht in einer Psychotherapie, wie entsteht Veränderung im Gespräch und wann ist es sinnvoll, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen? Das neue ORF-III-Format „Therapiegeschichten – Wenn Worte verändern“ öffnet ab Montag, dem 2. November 2026, Einblick in einen Raum, der der Öffentlichkeit normalerweise verschlossen bleibt. Über mehrere Sitzungen hinweg begleitet die dokumentarische Reihe Klientinnen und Klienten sowie Paare und macht ihre persönlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse nachvollziehbar.

Psychotherapeutin Bianca Kraml unterstreicht, dass Psychotherapie dazu einlädt, eigene Themen und Ängste besser zu verstehen und neue Wege zu entdecken. Das Format macht diese Prozesse unmittelbar erlebbar. Psychotherapeut Franz Horacek zeigt, dass Veränderung oft in kleinen, alltäglichen Schritten sichtbar wird. Ergänzend beleuchtet die Reihe zentrale Fragen zur Psychotherapie. Die systemische Psychotherapeutin Monika Wogrolly ordnet die Therapieprozesse aus fachlicher Sicht ein und begleitet ausgewählte Supervisionssituationen.

Wie unterschiedlich diese Prozesse sein können, zeigen die Geschichten der Klientinnen und Klienten. Tamara möchte beispielsweise eigene Grenzen besser wahrnehmen und weniger streng mit sich selbst sein. Daniel möchte lernen, öfter Nein zu sagen und es nicht immer allen recht machen zu müssen. Auch Paarbeziehungen sind Teil der Reihe: Miriam und Thomas sprechen über Nähe, Eifersucht, unterschiedliche Wahrnehmungen und Verantwortung für die Grenzen in ihrer Beziehung – und zeigen dabei zugleich, wie stark ihre Verbundenheit ist. „Therapiegeschichten – Wenn Worte verändern“ versteht Psychotherapie weder als Ratgeber noch als Versprechen schneller Lösungen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, ihre Worte und jene oft kleinen Momente, in denen sich etwas verändert.

Die erste Folge „Therapiegeschichten – Wenn Worte verändern – Grenzen“ ist am Montag, dem 2. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF III zu sehen. Insgesamt umfasst die dokumentarische Reihe acht Ausgaben mit jeweils rund 43 Minuten. Vier Folgen werden im November 2026 ausgestrahlt, vier weitere sind mit neuen Klientinnen und Klienten Anfang 2027 geplant.

Die ersten Folgen im Überblick:

„Therapiegeschichten – Wenn Worte verändern – Grenzen“ (2. November, 22.30 Uhr)

„Therapiegeschichten – Wenn Worte verändern – Paarweise“ (9. November, 22.55 Uhr)

„Therapiegeschichten – Wenn Worte verändern – Veränderung“ (23. November, 22.50 Uhr)

„Therapiegeschichten – Wenn Worte verändern – Sicherheit“ (30. November, 22.40 Uhr)

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.