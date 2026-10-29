Lotto: Solo-Sechser nach Doppeljackpot mit 2,2 Millionen Euro in Tirol

Wien (OTS) -

In Tirol wurde jener Wettschein abgegeben, auf dem – als einzigen – die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch angekreuzt waren. Damit ist es seinem Besitzer bzw. seiner Besitzerin gelungen, den Doppeljackpot zu knacken und mehr als 2,2 Millionen Euro zu gewinnen. Gleich im ersten von fünf Tipps waren die sechs Kreuzchen an der richtigen Stelle platziert.

Einen Sologewinn gab es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein:e win2day-User:in war mit einem Normalschein erfolgreich und gewann mehr als 92.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch bei der zweiten Ziehung einen Solo-Sechser. Er wurde in Niederösterreich per Quicktipp erzielt und war mehr als 106.000 Euro wert. Da es bei der ersten Ziehung keinen Sechser gab, wurde hier die Gewinnsumme auf die 41 Fünfer aufgeteilt, die jeweils mehr als 3.600 Euro gewannen. Für die beiden LottoPlus Sechser bei der Bonus-Ziehung am Freitag warten je rund 70.000 Euro.

Joker

Beim Joker hat es am Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben, wodurch es am Freitag um einen Jackpot geht, für den rund 300.000 Euro erwartet werden.

Bonus-Ziehung

Die nächste Ziehung ist wieder einen Bonus-Ziehung, die am Freitag, den 30. Oktober bei den Österreichischen Lotterien in Wien stattfindet, und wo wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Bonus von 30.000 Euro verlost wird.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 28. Oktober 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen