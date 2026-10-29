Metalltechnische Industrie zum Klimagesetz: Europäischer Gleichklang statt nationalem Alleingang

Wien (OTS) -

Der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie, Christian Knill, kritisiert den aktuellen Entwurf der österreichischen Bundesregierung für ein Klimagesetz. Er fordert eine Anpassung an den europäischen Rahmen und betont: „Das Ziel der nachhaltigen Dekarbonisierung unserer Wirtschaft steht außer Frage, und die Metalltechnische Industrie bekennt sich zum EU-Klimaneutralitätsziel 2050. Wir sind Treiber des technologischen Wandels, und österreichische Unternehmen leisten dazu wichtige Beiträge. Wir hinterfragen allerdings den österreichischen Alleingang mit dem Ziel, bereits 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Dadurch müssten österreichische Industriebetriebe deutlich früher höhere Transformationskosten tragen. Dem Klima selbst nutzt das wenig. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die einen großen Teil ihrer Erfolge im Export erzielen, wird dadurch jedoch massiv geschwächt. Das wäre, als ob sich ein Langstreckenläufer im Wettbewerb freiwillig einen 10-kg-Rucksack umhängen würde, während alle anderen ohne laufen. Wir fordern die Bundesregierung daher auf, von diesem Alleingang Abstand zu nehmen und im Gleichklang mit den europäischen Zielen zu agieren.“

Weitere Informationen und Positionen finden Sie hier: https://www.metalltechnischeindustrie.at/ueber-uns/positionen/

Über die Metalltechnische Industrie

Die Metalltechnische Industrie (MTI) erwirtschaftet einen Produktionswert von 47 Milliarden Euro (2025), beschäftigt direkt rund 130.000 Menschen und sichert damit indirekt bis zu 290.000 Arbeitsplätze in Österreich. Die exportorientierte Branche ist mittelständisch strukturiert, besteht zu mehr als 85 % aus Familienunternehmen und ist für ein Fünftel aller österreichischen Exporte verantwortlich. Insgesamt sind im Fachverband Metalltechnische Industrie über 1.100 Unternehmen vertreten, die unter anderem in den Bereichen Maschinenbau, Metallwaren, Anlagenbau, Stahlbau und Gießerei tätig sind. Der Fachverband Metalltechnische Industrie ist einer der größten Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände Österreichs und eine eigenständige Organisation in der Wirtschaftskammer Österreich.