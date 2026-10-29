Fußball-Bundesliga: Derby Austria – Rapid live im ORF

Wien (OTS) -

Derby-Time im ORF: ORF 1 überträgt am Sonntag, dem 1. November 2026, ab 16.30 Uhr das 351. Wiener Derby Austria – Rapid live. Der Tabellenführer aus Hütteldorf ist dabei klarer Favorit, für Max Uhlig ist es das erste Bundesligaspiel als Austria-Coach. Thomas König und Peter Stöger kommentieren, Rainer Pariasek und Peter Stöger steuern aus dem Stadion die Analysen bei. Um 19.15 Uhr steht dann in „Fußball am Sonntag“ u. a. die Auslosung zum ÖFB-Cup-Viertelfinale auf dem Programm.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.