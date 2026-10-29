ORF-DialogForum: Africa Now!

Wien (OTS) -

Afrikanische Kunst, Kultur, Wirtschaft und Innovation gewinnen an Tempo – doch in Österreich dominieren in der Berichterstattung vielfach noch immer Krieg, Korruption und Katastrophen. Der aktuelle multimediale ORF-Schwerpunkt „Africa Now!“ rückt ein anderes, vielfältigeres Bild des Kontinents in den Mittelpunkt. Welche Verantwortung tragen dabei öffentlich-rechtliche Medien? Und wie gelingt ein realistisches, ausgewogenes Bild Afrikas in der österreichischen Medienöffentlichkeit?

Diesen Fragen geht ein ORF-DialogForum am Montag, dem 2. November 2026, um 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus nach. Unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) diskutieren Vertreterinnen und Vertreter der Diaspora, des Journalismus und der Wirtschaft:

Chantal Bamgbala, Kulturwissenschafterin

Leonie Heitz, ORF-Korrespondentin

Melanie Kandlbauer, Autorin von „Wer sagt dir, was normal ist?“

Rilwan Mogaji, Unternehmer

Alexis Neuberg, Radio Afrika International

Aaron Sterniczky, Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften

Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf https://zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Montag, dem 9. November, um 13.05 Uhr in ORF III zu sehen.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen sowie den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.