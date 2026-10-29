„Ich sehe was, was du nicht siehst“ bei neuem „Soko Linz“-Fall am 3. November in ORF 1

Wien (OTS) -

Mysteriöser Einsatz für die „Soko Linz“: „Ich sehe was, was du nicht siehst“ heißt es am Dienstag, dem 3. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON, wenn Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill, Miriam Hie und Co. es bei ihren Ermittlungen mit einer angeblichen Entführung durch Außerirdische zu tun bekommen. Wie sonst könnte man es sich erklären, dass ein Ufologe tot und ohne zu ihm führende Spuren inmitten eines Maisfelds aufgefunden wird? Ein Dacapo-„Knalleffekt“ erwartet die „Soko Donau“, die um 21.05 Uhr in ORF 1 nach dem Tod eines mächtigen Beamten ermittelt, der durch einen Sprengsatz ums Leben gekommen ist.

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„Soko Linz – Ich sehe was, was du nicht siehst“ (Dienstag, 3. November, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Karola Niederhuber, Katharina Farnleitner, Michael Fuith und Hubert Wolf in Episodenrollen; Regie: Franziska Pflaum

Eines Morgens wird in einem Maisfeld im Linzer Umland die Leiche eines ortsbekannten Ufologen gefunden. Auffallend ist, dass keine Spuren zum Toten führen. Es scheint, als wäre er vom Himmel gefallen. Die „Soko Linz“ steht vor einem Rätsel. Wie ist er in das Feld gekommen? Und warum? Jede neue Spur führt Joe (Katharina Stemberger) und Biggi (Angelika Niedetzky) in unbekannte Sphären – denn die Ermittlungen nehmen ihren Anfang bei einer angeblichen Entführung durch Außerirdische ...

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Knalleffekt“ (Dienstag, 3. November, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch; Regie: Holger Barthel

Richard Bichler, mächtiger Beamter im Wirtschaftsministerium, aufgrund seiner korrupten Geschäfte aber kein unbeschriebenes Blatt, wird durch einen Sprengsatz in seinem Dienstauto getötet. Sein Fahrer Dennis Hölzl (Martin Bermoser), der dem Anschlag nur durch einen Zufall entkam, war wohl der letzte, der das Opfer lebend sah. Was weiß Journalistin Sonny Yilmaz (Anca Cipariu), die an einer Enthüllungsgeschichte über Bichler schreibt – nicht zuletzt, weil sie ihn für schuldig am Tod ihres Bruders hält? Doch dann enthüllt eine Überwachungskamera Erstaunliches.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Linz“ und „Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Linz“-Folgen können jeweils bereits sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch zahlreiche „Soko Donau“-Episoden zur Verfügung stehen.