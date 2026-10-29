ASFINAG: Ende der Herbstferien und Allerheiligen bringt stärkeres Verkehrsaufkommen

Wien (OTS) -

Die Herbstferien in Österreich dauern aktuell noch bis zum kommenden Allerheiligen-Wochenende an. Anders als zu den sommerlichen Ferienzeiten gibt es dabei keine klare Hauptreiserichtung. So verbringen viele Menschen den Urlaub im Land. Noch bis zum Ende der Ferien ist jedenfalls auf allen wichtigen Routen vor allem in Richtung der Berge und Thermenregionen mit erhöhtem Verkehr zu rechnen.

Auch in mehreren deutschen Bundesländern enden die Herbstferien am kommenden Wochenende. Das betrifft Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. In Bayern startet die schulfreie Zeit hingegen. Somit ist auf den Nord-Süd-Achsen A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn besonders Richtung Deutschland mit mehr Verkehr zu rechnen.

Zu Wartezeiten kann es vor allem an den Grenzen und den neuralgischen Punkten auf der A 10, wie etwa bei der Mautstelle bei St. Michael, auf der A 11 Karawanken Autobahn vor dem Tunnel, im Inntal im Raum Innsbruck und auf der A 13 vor der Luegbrücke kommen.

Situative Winterreifenpflicht ab Sonntag, 1. November

Obwohl Schnee nicht in Sicht ist, erinnert die ASFINAG an die Pkw-Winterausrüstungspflicht ab 1. November. Diese gilt bei winterlichen Fahrverhältnissen bis 15. April. Diese Reifen sorgen aber bereits jetzt bei nassen Fahrbahnverhältnissen oder tieferen Temperaturen für mehr Sicherheit.