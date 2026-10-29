WSTW IMMO: Spatenstich für 27 Wohnungen in Wien Brigittenau

Wien (OTS) -

Mit diesem Bauprojekt zwischen Donau und Donaukanal entstehen 27 freifinanzierte Eigentumswohnungen in bester Lage. Die durchdachten Grundrisse reichen von 50 bis 92 m² und bieten 2 bis 4 Zimmer. Jede Wohneinheit verfügt über mindestens eine private Freifläche in Form eines Gartens, Balkons und/oder einer Terrasse und schafft so zusätzlichen Raum zum Entspannen und Verweilen.

In der hauseigenen Tiefgarage stehen insgesamt 18 Stellplätze zum Kauf zur Verfügung. Die hervorragende Lage in einem aufstrebenden Wiener Gemeindebezirk bietet zudem zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung.

„Mit dem Spatenstich in der Forsthausgasse setzen wir einen wichtigen Schritt für eine lebenswerte und zukunftsfähige Stadt. Das Projekt zeigt, wie wir als Wiener Stadtwerke gemeinsam mit unseren Unternehmen langfristige Lösungen für Wien schaffen und dabei die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen“ , sagt Roman Fuchs, stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke.

WSTW IMMO ist ein gemeinsames Projekt der immOH! Energie und Gebäudemanagement GmbH zusammen mit der GWSG (Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft der Wiener Stadtwerke GmbH). Dabei werden das Wissen der immOH! als Full-Service-Dienstleisterin im Bereich Immobilien-Betreuung, mit dem Know-how der GWSG als Immobilienentwicklerin und Hausverwalterin vereint. Alen Music, Geschäftsführer immOH!: „Ziel des Projekts ist die wertschöpfende Nutzung von Grundstücken und die Errichtung von Wohnflächen.“

Weitere Projekte sind bereits in Planung.