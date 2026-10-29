15-Jahre-Jubiläumsshow „Klein gegen Groß“ mit Tobias Moretti, Elyas M’Barek, Lena Gercke, Otto Waalkes, Mats Hummels, David Garrett u.a.

Wien (OTS) -

Die erfolgreiche ORF/ARD-Familienshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ feiert ihr 15-jähriges Jubiläum. Moderator Kai Pflaume begrüßt am Samstag, dem 31. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON hochkarätige Gratulanten zur Jubiläumsshow. Die großen Namen kommen nicht nur zum Feiern, sondern werden auch in spektakulären Duellen gegen talentierte kleine Herausforderer antreten. Mit dabei sind u. a. die Schauspieler Tobias Moretti und Elyas M’Barek, Topmodell, Unternehmerin und Fernsehmoderatorin Lena Gercke, Comedylegende Otto Waalkes, der auch ein Geburtstagsständchen zum Besten gibt, Fußball-Weltmeister Mats Hummels, Freestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud, Leichtathlet und Speerwerfer Julian Weber, Stargeiger David Garrett, der auch einen neuen Song performen wird, und Duell-Allrounder Jan Josef Liefers, der in der Jubiläumsshow natürlich nicht fehlen darf. Besonders spannend wird es bei der Auflösung des Publikumsvotings, bei dem im Vorfeld für das „Lieblingsduell“ aus 15 Jahren Showgeschichte abgestimmt werden konnte. Kai Pflaume wird die „Top 10“ vorstellen und den Herausforderer des beliebtesten Duells live im Studio begrüßen.

Die spektakulären „Klein gegen Groß“-Duelle im Überblick:

In zwölf Metern Höhe wird sich Fußball-Weltmeister Mats Hummels bei „Klein gegen Groß“ zum ersten Mal einem Duell stellen. Per Dropkick müssen die Bälle von der schwebenden Plattform ins 15 Meter weit entfernte, ebenfalls schwebende Tor befördert werden. Ob der Profi auch bei dieser Challenge überzeugen kann?

Mit einem Geburtstagsständchen überrascht Comedylegende und Ostfriesenbarde Otto Waalkes das „Klein gegen Groß“-Publikum zum Jubiläum. Zuvor tritt er aber zum „Film-Duell“ an, bei dem er Szenen aus seinen acht „Otto“-Filmen an nur einem einzigen vorgelesenen Satz erkennen und richtig fortsetzen muss.

Wie sich bekannte Dialoge aus erfolgreichen deutschen Komödien anhören, wenn sie von Kindern neu synchronisiert wurden, zeigt sich beim Duell von Filmstar Elyas M’Barek. Ob der Schauspieler die Filme auch in der Junior-Version richtig erkennen wird?

Als Topmodell, Unternehmerin und Fernsehmoderatorin beweist Lena Gercke regelmäßig ihre Vielseitigkeit. Dass sie auch ein Gespür für Musik hat, zeigte sie bereits 2022, als sie im Rahmen einer Mode-Kampagne ihren ersten eigenen Song veröffentlichte. Wie gut sich die Unternehmerin mit einzelnen Musikstücken auskennt, wenn diese von einem sogenannten Manualisten gespielt werden, zeigt sich im Duell mit der zehnjährigen Emma.

Erst kürzlich veröffentlichte Stargeiger David Garrett sein neues Album „Immortal“, aus dem er dem Publikum seine Neu-Interpretation von Schostakowitschs „Walzer Nr. 2“ präsentieren wird. Bevor er dann ab Februar 2027 auf Welttournee geht, beweist der Weltklasse-Geiger bei „Klein gegen Groß“ im „Streichquartett-Duell“ mit der 13-jährigen Elina, dass er auch über ein extrem geschultes Gehör verfügt.

Der österreichische Schauspieler Tobias Moretti spielte 2012 in der Kinderbuchverfilmung „Yoko“ die Rolle des Großwildjägers Thor van Sneider. Wie gut sein Wissen um die Kinder- und Jugendliteratur ist, zeigt sich bei seinem Duell mit Marlies (11), wenn er Kinderbuchklassiker nur anhand ihres bearbeiteten Covers erkennen muss.

Dass Mathilde Gremaud zu sportlichen Höchstleistungen fähig ist, hat sie mehrfach im Laufe ihrer Karriere bewiesen. Doch jetzt muss die Schweizer Freestyle-Olympiasiegerin im „Klein gegen Groß“-Studio Vorwärtssalti aus der Rückenlage absolvieren. Ob sie sich hier auch den Titel sichert?

91,51 Meter Speerwurf, EM-Gold und WM-Bronze: Für den Leichtathleten und Speerwerfer Julian Weber kein Problem. Doch schafft der Ausnahmesportler auch mehr Ballwechsel im Vierfüßlerlauf als sein junger Herausforderer Maximilian (10)?

Natürlich wird es auch zum Jubiläum wieder eine neue Ausgabe der beliebten Rubrik „Klein gegen Jan Josef“ geben. Wie viel Fingerspitzengefühl beweist Jan Josef Liefers, wenn er von Brixton (12) herausgefordert wird, Besen auf einem Essstäbchen ins Ziel zu balancieren?