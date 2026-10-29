AVISO 186. Vollversammlung der AK Wien, 3. November 2026: Faktencheck Pensionen

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 3. November 2026, findet die 186. Tagung der Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien – das Arbeitnehmer:innenparlament – statt.

Schwerpunkt der Vollversammlung wird ein Faktencheck zum Thema Pensionen sein, denn dazu kursieren zahlreiche Mythen. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen außerdem ein politischer Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl, Anträge der Fraktionen und Gruppierungen sowie der Budgetvoranschlag für 2027.

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186. Vollversammlung der AK Wien

Dienstag, 3. November 2026, 10:30 Uhr

im Bildungszentrum der AK Wien

1040, Theresianumgasse 16-18

Das Wiener Arbeitnehmer:innenparlament besteht aus 180 Kammerrät:innen. Die gewählten Vertreter:innen beraten hier über die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage und stimmen über Anträge und Resolutionen ab. Die Vollversammlung tagt zwei Mal im Jahr.

Aufgrund der Platzverhältnisse ist die Besucher:innenzahl vor Ort begrenzt und nur via Anmeldung an [email protected] möglich. Interessierte können die Vollversammlung der AK Wien auch im Livestream mitverfolgen: wien.arbeiterkammer.at/vollversammlung