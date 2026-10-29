Katzenhöchststand im TierQuarTier Wien: Hunderte Katzen werden nicht mehr von ihren Besitzer*innen abgeholt

Wien (OTS) -

Über 210 Katzen werden derzeit im TierQuarTier Wien versorgt. So viele waren es zu dieser Jahreszeit noch nie. Besonders erschütternd: Von den Katzen, die heuer als Fundtiere ins TierQuarTier kamen, wurden nicht einmal 25 Prozent wieder abgeholt. Alle von ihnen waren einmal Teil einer Familie. Doch wo sind ihre Besitzer*innen? Warum werden so viele Katzen einfach zurückgelassen oder nicht mehr abgeholt? Das TierQuarTier appelliert an alle Katzenhalter*innen, ihre Tiere chippen und registrieren zu lassen.

Verletzt liegen sie am Straßenrand, stürzen aus Fenstern oder von Balkonen oder werden einfach ausgesetzt und zurückgelassen. Manche sind verängstigt und wissen nicht, was mit ihnen geschieht. Andere suchen sofort die Nähe zum Menschen und schmiegen sich an ihre Retter*innen. Im TierQuarTier Wien werden ihre Wunden versorgt, sie bekommen Futter und einen sicheren Platz. Doch während sie hier auf ihre Familien warten, bleibt für viele die Hoffnung auf ein Wiedersehen vergeblich. Niemand kommt, um sie wieder nach Hause zu holen.

Von 926 Katzen, die heuer als Fundtiere oder ausgesetzte Tiere ins TierQuarTier kamen, wurden nur 226 wieder abgeholt. Das sind nicht einmal 25 Prozent.

„Wir nehmen immer wieder zutrauliche Katzen auf, die offensichtlich an Menschen gewöhnt sind und ein Zuhause hatten. Da müssen wir uns schon fragen: Wo sind die Besitzerinnen und Besitzer? Vermissen sie ihre Katze nicht? Es macht uns fassungslos, wie viele dieser Tiere bei uns landen und nie wieder abgeholt werden. Schließlich waren sie einmal Teil einer Familie“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien.

Über 210 Katzen warten im TierQuarTier Wien

Insgesamt hat das TierQuarTier Wien heuer bereits mehr als 1.200 Katzen aufgenommen. Dazu zählen neben gefundenen und ausgesetzten Tieren auch Katzen, die aus behördlichen Gründen ins Tierheim kommen.

Auch jetzt im Herbst werden noch über 210 Katzen betreut. So viele waren es zu dieser Jahreszeit noch nie. Viele Tiere brauchen intensive medizinische Hilfe. Nach einem Sturz vom Balkon oder einem Zusammenstoß mit einem Auto müssen sie operiert und oft über Wochen gesund gepflegt werden. Das tierärztliche Team des TierQuarTier Wien übernimmt die medizinische Versorgung vor Ort. Für die Behandlung von Knochenbrüchen und chirurgische Eingriffe müssen die Tiere jedoch in externe Tierkliniken gebracht werden. Allein dafür sind heuer bereits Kosten von rund 100.000 Euro angefallen.

„Unsere Teams geben jeden Tag alles, um verletzte und kranke Katzen zu versorgen. Besonders traurig ist es, wenn wir ein Tier nach einer aufwendigen Behandlung wieder auf die Beine bringen und sich niemand meldet, um es nach Hause zu holen. Wir haben den Eindruck, dass manche Besitzerinnen und Besitzer gerade dann nichts mehr von ihrem Tier wissen wollen, wenn hohe Behandlungskosten auf sie zukommen“, so Benda.

Eine vermisste Katze kann längst im Tierheim sein

Warum Katzen nicht abgeholt werden, lässt sich nicht in jedem Fall klären. Ein fehlender Chip oder nicht registrierte Kontaktdaten erschweren es jedoch, ihre Besitzer*innen ausfindig zu machen.

Das TierQuarTier Wien appelliert daher: Bitte lassen Sie Ihre Katze chippen und registrieren. Ein Chip allein reicht nicht aus. Erst wenn seine Nummer gemeinsam mit aktuellen Kontaktdaten in einer Datenbank hinterlegt ist, können die Besitzer*innen verständigt werden.

Wer seine Katze vermisst, sollte aktiv nach ihr suchen und bei Tierheimen nachfragen. In Wien ist das Fundservice für Haustiere unter 01 4000 8060 rund um die Uhr erreichbar. Vielleicht wurde das Tier bereits gefunden und wartet darauf, wieder nach Hause zu dürfen.

Ein neues Zuhause für die, die niemand abholt

Für Katzen, die nicht zu ihren bisherigen Halter*innen zurückkehren können, beginnt die Suche nach einem neuen Zuhause. Doch gerade ältere oder kranke Tiere werden dabei häufig übersehen. Viele Interessent*innen wünschen sich Kitten, während Katzen mit besonderem Betreuungsbedarf länger warten.

„Auch diese Katzen wünschen sich Geborgenheit und Menschen, die für sie da sind. Wir hoffen, dass möglichst viele Interessentinnen und Interessenten auch ihnen eine Chance geben“, sagt Benda.

Das Vergabeteam berät ausführlich zu den Bedürfnissen der einzelnen Tiere. Wer keine Katze aufnehmen kann, hilft mit einer Spende bei ihrer medizinischen Versorgung und Betreuung.

Das TierQuarTier Wien - das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Im TierQuarTier werden regelmäßig Tiere aufgenommen, die gefunden oder behördlich abgenommen wurden. Es ist eines der modernsten Tierheime Europas und entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung. Alle Tiere werden während ihres Aufenthalts medizinisch versorgt, professionell gepflegt und liebevoll betreut, während sie auf ein neues, artgerechtes Zuhause warten.

Damit vermisste Tiere rasch nach Hause zurückkehren können, appelliert das TierQuarTier Wien an alle Tierhalter*innen: Lassen Sie Ihr Tier chippen und registrieren und halten Sie Ihre Kontaktdaten aktuell. Erst die Registrierung macht den Chip zum Wegweiser nach Hause.