ITR World Tax Ranking 2027: Grant Thornton Austria erneut mit Tier 1 ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Beim diesjährigen Ranking des international anerkannten Fachmagazins International Tax Review (ITR) ist Grant Thornton Austria in allen sechs bewerteten Kategorien vertreten. In der Kategorie Transfer Pricing erreicht das Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen erneut Tier 1, die höchste Bewertungsstufe. Darüber hinaus wurde das Unternehmen in vier Kategorien mit Tier 2 und in einer Kategorie mit Tier 3 ausgezeichnet. Auch im Practitioner Rating ist Grant Thornton Austria stark vertreten: Vier Partner:innen zählen zu den gelisteten führenden Expert:innen in Österreich.

Platzierungen im Überblick

Transfer Pricing: Tier 1

General Corporate Tax: Tier 2

Indirect Tax: Tier 2

Real Estate: Tier 2

Tax Controversy: Tier 2

Private Client: Tier 3

„ Das Ranking bestätigt unsere fachliche Expertise und die Breite unseres Angebots. Es unterstreicht auch die Stärke unseres Ansatzes: Wir verbinden persönliche Beratung und ein tiefes Verständnis für die Besonderheiten des heimischen Marktes mit internationaler Vernetzung. Besonders stolz bin ich auf unsere Expert:innen, deren Kompetenz und Engagement die Basis für diese Anerkennung bilden “, sagt Raphael Holzinger, Partner und Head of Tax bei Grant Thornton Austria.

Das vollständige Ranking ist hier veröffentlicht.

Vier Partner:innen im Practitioner Rating ausgezeichnet

Neben den Unternehmensplatzierungen zeichnet ITR auch führende Steuerexpert:innen in Österreich aus. Vier Partner:innen von Grant Thornton Austria sind im aktuellen Practitioner Rating vertreten: Erich Schaffer als Notable Practitioner und Martin Wagner als Highly Regarded im Bereich General Corporate Tax, Claudia Modarressy als Highly Regarded im Bereich Indirect Tax sowie Raphael Holzinger als Highly Regarded in den beiden Bereichen General Corporate Tax und Transfer Pricing.

Methode und Hintergrund

International Tax Review (ITR) zählt zu den führenden Fachpublikationen für Steuer- und Finanzexpert:innen weltweit. ITR veröffentlicht jährlich Rankings der führenden Unternehmen und Expert:innen in unterschiedlichen Fachbereichen. In Europa berücksichtigt das Ranking 43 Jurisdiktionen.

Die Methodik basiert auf der Analyse von Unternehmens- und Expert:innendaten, öffentlich verfügbaren Informationen sowie Rückmeldungen aus dem Markt. Das Ranking gilt als renommierte Benchmark in der Steuerberatung.

Grant Thornton Austria ist bereits seit mehr als fünf Jahren im ITR World Tax Ranking vertreten.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk von Prüfungs- und Beratungsfirmen, mit über 80.000 Mitarbeiter:innen in über 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe und internationale Konzerne – immer mit dem Anspruch, Klarheit, Nähe und unternehmerischen Erfolg zu ermöglichen.