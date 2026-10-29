  • 29.10.2026, 10:32:04
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Krönt sich Antonelli im ORF zum Weltmeister? Die Formel 1 mit Prime-Time-GP von Mexico City

Vom 30. Oktober bis 1. November live in ORF 1, Qualifying in ORF 2

Wien (OTS) - 

Hochspannung zur Primetime für alle ORF-Motorsportfans! Der Grand Prix von Mexico City am 1. November 2026 wird im doppelten Wortsinn heiß: Kimi Antonelli reicht ein neunter Platz und er krönt sich zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte. ORF 1 zeigt vom 30. Oktober bis zum 1. November alle Trainings und das Rennen live. Achtung: Wer Ernst Hausleitner und Alexander Wurz und das Qualifying am 31. Oktober erleben möchte, der muss dies ausnahmsweise in ORF 2 tun, da ORF 1 ab 20.15 Uhr die länderübergreifende Show „Klein gegen Groß“ zeigt.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 30. Oktober
19.20 Uhr: Erstes Training
22.50 Uhr: Zweites Training

Samstag, 31. Oktober
18.20 Uhr: Drittes Training
21.55 Uhr: Qualifying (in ORF 2)

Sonntag, 1. November
20.10 Uhr: F1 News
20.25 Uhr: Das Rennen

Umfassende Berichterstattung im ORF.at-Netzwerk

Das ORF.at-Netzwerk schnürt ein multimediales Formel-1-Package für alle Motorsport-Fans: sport.ORF.at stellt Live-Ticker von Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert Tabellen und Statistiken. Streams aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens werden auf sport.ORF.at und ORF ON (inkl. Videokollektion) bereitgestellt. Auch in den Social-Media-Angeboten des ORF Sport und im Sport-Magazin des ORF TELETEXT können sich Interessierte jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

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