WINDKRAFT Österreich bringt Branchenplattform zur Enlit Europe

Wien (OTS) -

Die österreichische Windbranche trifft sich im November bei der Enlit Europe in Wien. Die 24. Branchenplattform Windenergie der WINDKRAFT Österreich findet im Rahmen der internationalen Energieveranstaltung statt und verbindet den Austausch innerhalb der heimischen Branche mit dem Blick auf die internationale Energiewirtschaft.

29.10.2026: Mit der 24. Branchenplattform Windenergie ist die WINDKRAFT Österreich am 12. November 2026 Teil der Enlit Europe. Das etablierte Format bringt die Windbranche zusammen und bietet Raum für fachlichen Austausch, Vernetzung und die Diskussion aktueller Entwicklungen. WINDKRAFT Österreich vertritt rund 180 Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Windenergie, von der Herstellung über die Planung und Errichtung bis hin zu Betrieb und Wartung. Die Einbettung in die internationale Energiefachmesse schafft dabei zusätzliche Möglichkeiten, mit Vertreter:innen der europäischen und internationalen Energiewirtschaft in Kontakt zu kommen.

„Die Branchenplattform ist seit vielen Jahren ein wichtiger Treffpunkt für die österreichische Windbranche. Die Verbindung mit der Enlit Europe bietet uns heuer die besondere Möglichkeit, den Austausch innerhalb der Branche mit dem Blick auf die internationale Energiewelt zu verbinden“, sagt WINDKRAFT Österreich Geschäftsführer Florian Maringer. Die Enlit Europe findet von 10. bis 12. November 2026 in Wien statt und bringt Vertreter der internationalen Energiewirtschaft zusammen. Für die diesjährige Veranstaltung werden rund 15.000 Teilnehmer:innen, mehr als 750 Aussteller:innen und über 600 Speaker:innen aus mehr als 140 Ländern erwartet. Die WINDKRAFT Österreich ist als Industry Partner Teil der Veranstaltung.

Austausch und Vernetzung der Windbranche

Die Branchenplattform von WINDKRAFT Österreich findet zweimal jährlich statt. Die 24. Ausgabe geht am 12. November auf dem Messegelände in Wien über die Bühne. „Gerade weil sich die Energiewirtschaft derzeit so dynamisch entwickelt, ist der persönliche Austausch innerhalb der Branche besonders wertvoll. Wir freuen uns, unsere Branchenplattform heuer in einem so internationalen Rahmen durchführen zu können“, so Maringer. Die Veranstaltung ist exklusiv für Betreiber:innen und Firmenbeiratsmitglieder der WINDKRAFT Österreich.

Über WINDKRAFT Österreich

Die WINDKRAFT Österreich (ehemals IG Windkraft) ist die Interessenvertretung der österreichischen Windbranche. Heimische Windräder versorgen schon heute rund 2,75 Millionen Haushalte im Land mit sicherem, sauberem und regionalem Strom. Nach einer aktuellen, repräsentativen Umfrage befürworten 83 % der Österreicher: innen den Ausbau der Windenergie. Die WINDKRAFT Österreich repräsentiert rund 180 in den Regionen verankerte, meist mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der

Energieform – von der Herstellung über die Planung und Errichtung bis hin zu Betrieb und Wartung. Die österreichische Windbranche beschäftigt etwa 8.000 Menschen und hat in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 1,2 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet. Durch Milliarden-Investitionen stärkt sie den heimischen Wirtschaftsstandort.