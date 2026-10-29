ALIENS OVER MECK-POMM: Drehende für Produktion von Kleine Brüder und Constantin Film

München (OTS) -

Aliens gesichtet im ländlichen Mecklenburg - und was daraus entsteht, dürfte die schrägste Bestandsaufnahme einer deutschen Gemeinde seit Langem werden. In diesen Tagen fiel die letzte Klappe für ALIENS OVER MECK-POMM, produziert in Zusammenarbeit von Constantin Film und Kleine Brüder. Die Regie zu ihrem ersten Kinofilm führen Bruno Alexander und Emil Belton, gemeinsam mit Oskar Belton sind sie auch fürs Drehbuch verantwortlich. Gedreht wurde in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Ein Kinostart im Verleih von Constantin Film steht bereits fest: Der Film kommt am 11. November 2027 bundesweit in die Kinos.

In ALIENS OVER MECK-POMM nehmen die Macher von "Die Discounter" den Mikrokosmos Dorfleben so liebevoll wie ungefiltert aufs Korn. Mit Absurdität, Situationskomik und Humor bevölkert eine Vielzahl bekannter Gesichter den fiktiven Ort Lebin-Ausbau: Marc Hosemann, Milena Dreißig, Peter Kurth, Ali Bumaye, Thelma Buabeng, Liv Lisa Fries, Albrecht Schuch, Georg Friedrich u.v.m. Wie auch bei "Discounter" können sich Fans außerdem auf zahlreiche Gastauftritte freuen.

Inhalt: In dem mecklenburgischen Dorf Lebin-Ausbau stürzt ein Raumschiff ab. Was folgt, ist weniger Science-Fiction als vielmehr eine präzise Bestandsaufnahme des ländlichen Zusammenlebens: Eine verschlafene, zerstrittene Gemeinde sieht sich plötzlich mit vier Aliens konfrontiert und muss feststellen, dass diese das kleinste ihrer Probleme sind. Denn während die Fremden aus dem All noch orientierungslos durch Lebin-Ausbau stolpern, offenbart das Dorf sein eigentliches Gesicht: Misstrauen, Ressentiments und jene besondere Form der Sturheit, die in kleinen Gemeinden zur Kunstform erhoben wird. Der ohnehin fragile Dorffrieden gerät endgültig außer Kontrolle.

ALIENS OVER MECK-POMM ist eine Ko-Produktion von Constantin Film (David Kehrl, Magdalena Prosteder) und Kleine Brüder (Bruno Alexander, Emil Belton, Oskar Belton). Regie führen Bruno Alexander und Emil Belton, die das Drehbuch gemeinsam mit Oskar Belton geschrieben haben. Die Produktion entsteht mit Mitteln des Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der MOIN Filmförderung und der MV Filmförderung, der Filmförderungsanstalt (FFA) sowie des Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

Kinostart: 11. November 2027 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Marc Hosemann, Milena Dreißig, Peter Kurth, Ali Bumaye, Thelma Buabeng, Liv Lisa Fries, Albrecht Schuch, Georg Friedrich, Emil Belton, Bruno Alexander, Oskar Belton, u.v.m.

Co-Produzent*innen: David Kehrl, Magdalena Prosteder

Produzenten: Bruno Alexander, Emil Belton, Oskar Belton

Drehbuch: Bruno Alexander, Emil Belton, Oskar Belton

Regie: Bruno Alexander, Emil Belton

Erstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.