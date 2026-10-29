  • 29.10.2026, 10:01:32
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  • OTS0046

Global Cities: Wien – Budapest. Stadträume der Wendezeiten 1970 – 2026

Terminvorschau zur nächsten Ausstellung von „Architektur im Ringturm“ ab 10. November 2026

Das Haus der Ungarischen Musik
Wien (OTS) - 

Der dritte Teil der Städtevergleichs-Serie widmet sich der Entwicklung von Wien und Budapest von den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart. Die Ausstellung zeichnet eine von Öffnung und Wandel geprägte Zeit nach – vom Kalten Krieg über die EU-Integration bis zu Migration und Klimawandel. Anhand von Parallelfotografien werden die städtebaulichen Entwicklungen beider Metropolen gegenübergestellt und dabei überraschende Gemeinsamkeiten ebenso wie ihre unverwechselbaren Charakteristika sichtbar.

Kuratoren:
Adolph Stiller und Máté Tamáska

Presseführung:
Montag, 9. November, 10:00 Uhr

Am Podium:
Adolph Stiller, Máté Tamáska

Ausstellungsort:
Ausstellungszentrum im Ringturm
Schottenring 30, 1010 Wien

Ausstellungsdauer:
10. November 2026 bis 5. März 2027

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt (an Feiertagen sowie am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen)

Presseinformation folgt! Fotomaterial auf Anfrage.

Rückfragen & Kontakt

Wiener Städtische Versicherungsverein
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien

Romy Schrammel
Telefon: +43 (0)50 390 – 21224
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wst-versicherungsverein.at

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