Global Cities: Wien – Budapest. Stadträume der Wendezeiten 1970 – 2026

Wien (OTS) -

Der dritte Teil der Städtevergleichs-Serie widmet sich der Entwicklung von Wien und Budapest von den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart. Die Ausstellung zeichnet eine von Öffnung und Wandel geprägte Zeit nach – vom Kalten Krieg über die EU-Integration bis zu Migration und Klimawandel. Anhand von Parallelfotografien werden die städtebaulichen Entwicklungen beider Metropolen gegenübergestellt und dabei überraschende Gemeinsamkeiten ebenso wie ihre unverwechselbaren Charakteristika sichtbar.

Kuratoren:

Adolph Stiller und Máté Tamáska

Presseführung:

Montag, 9. November, 10:00 Uhr

Am Podium:

Adolph Stiller, Máté Tamáska

Ausstellungsort:

Ausstellungszentrum im Ringturm

Schottenring 30, 1010 Wien

Ausstellungsdauer:

10. November 2026 bis 5. März 2027

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt (an Feiertagen sowie am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen)

Presseinformation folgt! Fotomaterial auf Anfrage.