  • 29.10.2026, 09:57:02
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Parken in Wien teurer als in München: Privater Stellplatz kostet im Mittel 110 Euro im Monat

Auswertung von parkplace.at: Graz rund ein Drittel günstiger als Wien, Innsbruck dazwischen (FOTO)

Median der Monatsmiete für private Stellplätze und Garagen: Wien 110 Euro, München 99 Euro, Innsbruck 95 Euro, Graz 72 Euro. Auswertung von parkplace.at, Stand 24.10.2026. Bild: parkplace.at, Abdruck honorarfrei. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/183822 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Wien (OTS) - 

Wer in Wien einen Stellplatz von privat mietet, zahlt dafür derzeit im Mittel 110 Euro im Monat. Das zeigt eine Auswertung der Plattform parkplace.at. Damit liegt Wien über München, wo private Stellplätze auf der deutschen Schwesterseite parkplace.de im Mittel 99 Euro kosten. Deutlich günstiger ist Graz mit 72 Euro, Innsbruck liegt mit 95 Euro dazwischen.

                                                                                
 Stadt                      Median Monatsmiete        Angebote                  
 Wien                       110 Ꞓ                     61                        
 München (Vergleich)        99 Ꞓ                      49                        
 Innsbruck                  95 Ꞓ                      27                        
 Graz                       72 Ꞓ                      45

„Als ich vor zwanzig Jahren in München eine Wohnung gesucht habe, war für mich klar: Teurer als hier wird es nirgends, beim Wohnen nicht und beim Parken auch nicht. Dass ein privater Stellplatz in Wien heute mehr kostet, hat mich selbst überrascht. Ich vermute, das hat mit der Verkehrsberuhigung zu tun. Seit das Parken auf der Straße in ganz Wien begrenzt und kostenpflichtig ist, wird der eigene Platz wertvoller“, sagt Robert Mittl, Betreiber von parkplace.

So sind die Zahlen entstanden

Grundlage sind alle am 24.10.2026 veröffentlichten Angebote privater Vermieter mit Monatsmiete, gleich welcher Art: Stellplätze, Tiefgaragen- und Duplex-Stellplätze, Garagen und Carports. Ausgewertet wurde ein Umkreis von 20 Kilometern Luftlinie um das jeweilige Stadtzentrum. Angaben unter 10 und über 1.000 Euro blieben außen vor. Ausgewiesen ist der Median, damit einzelne Ausreißer das Ergebnis nicht verzerren. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um abgeschlossene Mietverträge. Weil ein Teil der Inserate älter ist, wurden zur Kontrolle nur die 2026 eingestellten oder bestätigten Angebote ausgewertet; in Wien ergab sich derselbe Wert von 110 Euro. Städte mit weniger als 20 Angeboten sind nicht ausgewiesen. Methodik und laufend aktualisierte Werte: https://parkplace.at/parkplatz-preise

Über parkplace.at

parkplace.at ist ein Marktplatz für private Stellplätze und Garagen in Österreich. Inserieren und Kontaktaufnahme sind kostenlos. Betreiber ist Mittl Medien (Robert Mittl).

Rückfragen & Kontakt

Robert Mittl, parkplace.at
[email protected]

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