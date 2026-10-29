  • 29.10.2026, 09:50:03
  • /
  • OTS0038

FPÖ – Berger zu Auszeit-WG: Insasse bereits mehrfach ausgebrochen?

Verdacht auf weitere Einbrüche während der Unterbringung – Stadträtin Emmerling in Erklärungsnot

Wien (OTS) - 

„Die Stadt steckt Unsummen in eine Einrichtung für gerade einmal zwei Jugendliche. Gleichzeitig steht der Verdacht im Raum, dass ein Intensivtäter während seiner Unterbringung weitere Einbrüche begangen haben soll. Stadträtin Emmerling muss sich erklären, wie es um Kontrolle, Betreuung und Sicherheit in dieser Einrichtung tatsächlich bestellt ist“, fordert der Wiener FPÖ-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger.

Nach vorliegenden Hinweisen aus Medien- und Sicherheitskreisen soll der betreffende syrische Jugendliche die Einrichtung bereits mehrfach unerlaubt verlassen haben. Zudem besteht der Verdacht, dass er während seiner Unterbringung weitere Einbrüche begangen haben könnte. Berger verlangt eine lückenlose Aufklärung dieser Vorwürfe.

„Wie oft hat der Jugendliche die Einrichtung unerlaubt verlassen? Wann wurden die Verantwortlichen darüber informiert? Welche Maßnahmen wurden daraufhin gesetzt? Und gibt es Hinweise auf weitere Straftaten während seiner Unterbringung? Diese Fragen muss Emmerling umfassend beantworten“, so Berger.

„Wer Ausgaben in Millionenhöhe verantwortet, muss sich daran messen lassen, ob die Einrichtung ihren eigentlichen Auftrag erfüllt.“

Sollten sich die Verdachtsmomente bestätigen, sieht Berger die politische Verantwortung unmittelbar bei der zuständigen Stadträtin: „Wenn trotz aufwendiger Betreuung wiederholtes unerlaubtes Verlassen und weitere Straftaten nicht verhindert werden, ist dieses Konzept gescheitert. Dann geht es um ein massives Kontrollversagen auf Kosten der Steuerzahler und möglicher weiterer Opfer. Emmerling muss dafür die politische Verantwortung übernehmen – bis hin zum Rücktritt.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright