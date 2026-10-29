FPÖ – Berger zu Auszeit-WG: Insasse bereits mehrfach ausgebrochen?

Wien (OTS) -

„Die Stadt steckt Unsummen in eine Einrichtung für gerade einmal zwei Jugendliche. Gleichzeitig steht der Verdacht im Raum, dass ein Intensivtäter während seiner Unterbringung weitere Einbrüche begangen haben soll. Stadträtin Emmerling muss sich erklären, wie es um Kontrolle, Betreuung und Sicherheit in dieser Einrichtung tatsächlich bestellt ist“, fordert der Wiener FPÖ-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger.

Nach vorliegenden Hinweisen aus Medien- und Sicherheitskreisen soll der betreffende syrische Jugendliche die Einrichtung bereits mehrfach unerlaubt verlassen haben. Zudem besteht der Verdacht, dass er während seiner Unterbringung weitere Einbrüche begangen haben könnte. Berger verlangt eine lückenlose Aufklärung dieser Vorwürfe.

„Wie oft hat der Jugendliche die Einrichtung unerlaubt verlassen? Wann wurden die Verantwortlichen darüber informiert? Welche Maßnahmen wurden daraufhin gesetzt? Und gibt es Hinweise auf weitere Straftaten während seiner Unterbringung? Diese Fragen muss Emmerling umfassend beantworten“, so Berger.

„Wer Ausgaben in Millionenhöhe verantwortet, muss sich daran messen lassen, ob die Einrichtung ihren eigentlichen Auftrag erfüllt.“

Sollten sich die Verdachtsmomente bestätigen, sieht Berger die politische Verantwortung unmittelbar bei der zuständigen Stadträtin: „Wenn trotz aufwendiger Betreuung wiederholtes unerlaubtes Verlassen und weitere Straftaten nicht verhindert werden, ist dieses Konzept gescheitert. Dann geht es um ein massives Kontrollversagen auf Kosten der Steuerzahler und möglicher weiterer Opfer. Emmerling muss dafür die politische Verantwortung übernehmen – bis hin zum Rücktritt.“