  • 29.10.2026, 09:40:32
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  • OTS0035

Öffentlicher Produktrückruf TAFELTRAUBEN KERNLOS HELL 500G (von VILLAFRUT SRL)

Der Lieferant Villafrut SRL hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des nachfolgenden Produkts veranlasst.

Wiener Neudorf (OTS) - 

Der Lieferant Villafrut SRL hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des Produktes TAFELTRAUBEN KERNLOS HELL 500G mit der Chargennummer Pro L 2652541 / GGN 4059883043006 veranlasst.

Im Rahmen einer Routinekontrolle wurde eine Höchstwertüberschreitung bei Acetamiprid festgestellt. Da eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr des genannten Produkts abgeraten. Die GGN- & Chargennummer befinden sich am Produktetikett.

  • Rückgabe und Erstattung: Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.
  • Kontakt für Rückfragen: Villafrut SRL per Mail an [email protected] oder besuchen sie die Website www.villafrut.it
  • Der Lieferant Villafrut SRL bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Rückfragen & Kontakt

REWE International AG
Mag. Simone Hoepke
stv. Konzernpressesprecherin
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