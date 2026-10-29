Öffentlicher Produktrückruf TAFELTRAUBEN KERNLOS HELL 500G (von VILLAFRUT SRL)

Wiener Neudorf (OTS) -

Der Lieferant Villafrut SRL hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des Produktes TAFELTRAUBEN KERNLOS HELL 500G mit der Chargennummer Pro L 2652541 / GGN 4059883043006 veranlasst.

Im Rahmen einer Routinekontrolle wurde eine Höchstwertüberschreitung bei Acetamiprid festgestellt. Da eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr des genannten Produkts abgeraten. Die GGN- & Chargennummer befinden sich am Produktetikett.

Rückgabe und Erstattung: Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.

Kontakt für Rückfragen: Villafrut SRL per Mail an [email protected] oder besuchen sie die Website www.villafrut.it

Der Lieferant Villafrut SRL bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.