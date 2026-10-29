- 29.10.2026, 09:40:32
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- OTS0035
Öffentlicher Produktrückruf TAFELTRAUBEN KERNLOS HELL 500G (von VILLAFRUT SRL)
Der Lieferant Villafrut SRL hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des nachfolgenden Produkts veranlasst.
Der Lieferant Villafrut SRL hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des Produktes TAFELTRAUBEN KERNLOS HELL 500G mit der Chargennummer Pro L 2652541 / GGN 4059883043006 veranlasst.
Im Rahmen einer Routinekontrolle wurde eine Höchstwertüberschreitung bei Acetamiprid festgestellt. Da eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr des genannten Produkts abgeraten. Die GGN- & Chargennummer befinden sich am Produktetikett.
- Rückgabe und Erstattung: Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.
- Kontakt für Rückfragen: Villafrut SRL per Mail an [email protected] oder besuchen sie die Website www.villafrut.it
- Der Lieferant Villafrut SRL bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.
Rückfragen & Kontakt
REWE International AG
Mag. Simone Hoepke
stv. Konzernpressesprecherin
+43 2236 600 5757
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