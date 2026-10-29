Korosec zum Tod von Heribert Steinbauer: „Ein prägender Vertreter der Volkspartei ist von uns gegangen“

Wien (OTS) -

Mit großer Trauer reagiert Ingrid Korosec, Präsidentin der ÖVP Senioren, auf den Tod von Heribert Steinbauer, dem langjährigen ÖVP-Politiker und ehemaligen Nationalratsabgeordneten.

„Mit Heribert Steinbauer verliert die Volkspartei eine Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg die politische Arbeit der Partei mitgestaltet und geprägt hat. Er hat einen wichtigen Beitrag zur politischen Arbeit der Zweiten Republik geleistet“, sagt Korosec.

Steinbauer gehörte von 1975 bis 1994 dem Nationalrat an. Zuvor war er als ÖVP-Generalsekretär tätig und von 1970 bis 1975 stellvertretender ORF-Generalsekretär. Darüber hinaus verantwortete er als Wahlkampfleiter mehrere Nationalrats- und Bundespräsidentenwahlen.

„Politisches Engagement bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, an Lösungen zu arbeiten und die Zukunft unseres Landes mitzugestalten. Menschen wie Heribert Steinbauer haben über viele Jahre hinweg an dieser Aufgabe mitgewirkt. Ihr Einsatz ist Teil unserer politischen Geschichte und verdient Anerkennung“, merkt Korosec an. „Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahegestanden sind.“